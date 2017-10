Le PQ songe à déposer un projet de loi «sur le visage découvert»

Le Parti québécois songe déposer d’ici la fin de l’année un projet de loi «sur le visage découvert», malgré l’adoption récente par l’Assemblée nationale d’une loi sur la neutralité religieuse.

Cette éventuelle loi pourrait interdire complètement aux Québécois de circuler dans l’espace public avec le visage couvert. Cette décision se prendrait à la suite de consultations avec des experts, a indiqué le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, mercredi matin.

Pour que le projet de loi ne soit pas jugé inconstitutionnel en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, M. Lisée n’exclut pas l’utilisation de la clause dérogatoire. Quant à la charte québécoise, elle sera amendée pour rendre impossible tout recours devant les tribunaux.

«Après dix ans [de débat], il faut arrêter l’incertitude dans lequel on est», a expliqué M. Lisée.

De plus, en vertu de ce projet de loi à naître, aucun accommodement religieux ne sera accordé à quiconque, «sauf dans des cas de sécurité et de santé éminente et avérée», ce qui de doute façon «n’arrive pas», a souligné M. Lisée.