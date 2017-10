Le titre du détaillant Roots chute de 16%

Le titre du détaillant Roots est en chute libre de 16% mercredi lors de sa première journée de transaction à la Bourse de Toronto.

L’action de Roots (ROOT) qui se transige depuis mercredi matin à la Bourse de Toronto ne semble pas avoir la cote des investisseurs.

Le prix du titre qui a été fixé à 12 $ lors du premier appel public à l’épargne (PAPE) du détaillant torontois cotait à 10,05 $ (-16%) à 14h15.

La vente des actions de Roots a rapporté plus de 200 millions $ à l’entreprise pour prendre de l’expansion à l’international.

D’ici deux ans, l’entreprise prévoit ouvrir près de 50 nouvelles boutiques au Canada, aux États-Unis, à Taïwan et en Chine.

Durant cette période, Roots souhaite faire bondir ses revenus de 50%.

En 2016, Roots a généré des revenus de 281,9 millions $ et dégagé un bénéfice de près de 8 millions $.

Fondée en 1973 à Toronto par Michael Budman et Don Green, la marque Roots compte aujourd’hui 116 boutiques au Canada et plus d’une centaine d’autres aux États-Unis, à Taiwan et en Chine

L’entreprise exporte ses produits dans 54 pays.

Cette introduction boursière survient deux ans après que l’entreprise de Toronto ait été vendue au fonds d’investissement Searchlight Capital Partners de New York.