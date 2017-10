Obtention d’un médecin de famille: Québec revoit sa méthode

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette permettra aux médecins de famille de préinscrire des patients, sans les rencontrer, afin d’atteindre la cible de 85% prévue par la loi 20.

Gaétan Barrette a annoncé cette modification importante près d’un mois avant l’application, le 1er janvier prochain, de la loi 20, présentement suspendue, qui prévoit des pénalités pour les médecins.

«C'est une reconnaissance que le 85%, selon la méthode qui a été convenue initialement à la signature de l'entente, ne peut pas être atteint, d'où la mise en place de cet ajustement méthodologique pour qu'il soit atteint», a dit le ministre mercredi matin, lors d’un point de presse en compagnie du président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le Dr Louis Godin.

«La méthodologie prévue initialement, non, ça ne permet pas d'y arriver, alors nous ajustons la méthodologie pour y arriver», a-t-il ajouté.

Le taux d’inscription, au 30 septembre dernier, était de 77,8%.

Premier rendez-vous

Pourtant, le ministre a toujours affirmé qu’il était convaincu d’atteindre sa cible en obligeant les médecins à voir leurs patients lors d’un premier rendez-vous de prise en charge.

«Quand vous me posiez, pendant des mois, la question, je vous ai toujours répondu : J'ai confiance qu'on va y arriver, a-t-il dit. J'ai encore confiance qu'on va y arriver pour le 85 % d'inscription et le 80 % d'assiduité, [parce qu’] on change la méthodologie.»

Pour, le Dr Godin le premier rendez-vous de prise en charge des patients, obligatoire, constituait un frein à l’inscription. «C'est clair que cette obligation-là de voir le patient pour le considérer inscrit, particulièrement pour la catégorie de patients qu'il nous reste à inscrire, était une difficulté majeure», dit-il.

Il affirme que les patients à inscrire sont désormais plus jeunes et donc moins enclins à se présenter à un premier rendez-vous de prise en charge sur les heures de travail, surtout s’ils sont en bonne santé.

Québec affirme que les patients vulnérables (catégories A et B) représentent désormais environ 7,5% des personnes inscrites au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF).

La Grande inscription

Du même souffle, le ministre Barrette a annoncé que des blocs de patients seront désormais attribués à partir du GAMF, le 1er septembre de chaque année, aux médecins qui débutent leurs pratiques.

Cette approche, intitulée la Grande inscription, permettra notamment aux médecins qui partent à la retraite de confier leurs patients à un médecin de la relève. Afin de coordonner le tout, Québec suggérera aux médecins d’annoncer leurs départs à la retraite avant le 1er juillet de chaque année.