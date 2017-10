Opérée aux amygdales, une fillette vomit du sang après 5 heures à l'urgence

Après cinq heures d'attente au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), une fillette de 2 ans s'est mise à vomir du sang sur le plancher de l'urgence. C'est à ce moment seulement que les infirmiers lui ont fait voir un médecin.

Audrey-Lee Péloquin avait subi une opération aux amygdales quatre jours auparavant et, depuis, il lui était impossible de boire et de manger parce que la douleur était trop vive.

«En se réveillant d'une sieste un après-midi, j'ai réalisé que son oreiller était imbibé de sang. J'ai regardé dans sa bouche et j'ai vu qu'elle avait encore du sang à l'intérieur», a relaté à TVA Nouvelles Sara Loubier, la mère de la fillette.

Inquiète, Mme Loubier a emmené immédiatement l'enfant à l'urgence.

«L'infirmière que nous avons rencontrée au triage nous a donné la côte de 4. Elle disait qu'il n'y avait pas de sang actif dans la bouche de ma fille et qu'on ne devait pas s'inquiéter», a déploré la mère. Près de quatre heures plus tard, elle est retournée voir l'infirmière. Cette dernière lui a offert des Tylenol et lui a demandé de retourner patienter dans la salle.

«[Ma fille] s'est mise à vomir du sang, elle en avait partout sur elle. Elle pleurait, j'étais paniquée», a-t-elle ajouté.

C'est à ce moment que les infirmiers ont interpellé un médecin. La fillette est entrée en salle d'opération dans les minutes qui ont suivi.

La mère a déposé une plainte au Commissaire des plaintes du CHUS, qui lui a assuré un suivi dans les 45 jours. «Ils m'ont dit que l'infirmière était touchée et désolée. Je n'ai même pas reçu de lettre d'excuses», a-t-elle conclu.

Le Commissaire a reconnu qu'il y avait eu un manquement la deuxième fois que l'infirmière est intervenue. Cette dernière n'a à ce jour reçu aucune sanction.