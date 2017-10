Plus de motards que jamais en Mauricie

La Mauricie n'a jamais compté autant de motards actifs qu'en ce moment dans ses limites, a affirmé l'ex-enquêteur Paul Laplante en entrevue à TVA Nouvelles.

Actuellement, une quinzaine de membres en règle des Hells Angels se trouveraient à Trois-Rivières, tandis que les Deimos Crew et les Devils Ghosts, des groupes affiliés, compteraient autant de membres chacun.

M. Laplante a aussi confié avoir observé il y a quelques jours la présence de membres des Red Devils au centre-ville de Trois-Rivières.

Outre quelques opérations de relations publiques comme lors du Festival du cochon de Sainte-Perpétue, où des membres des Hells Angels et de groupes affiliés ont été aperçus, Paul Laplante estime que les motards, tout en étant omniprésents, se font plus discrets et qu'ils ont raffiné leurs méthodes de travail.

«La nouvelle génération, les 35 à 40 ans, ce sont des fiscalistes, des recherchistes et des avocats. Tout change» a-t-il remarqué.

À Notre-Dame-du-Mont-Carmel, les Deimos Crew, ciblés par une rafle policière en mai dernier, ont choisi de plier bagage et d'aller s'installer ailleurs. La municipalité avait tout fait pour leur rendre la vie plus compliquée au plan réglementaire.

«Peut-être voulaient-ils avoir un endroit un peu plus discret ou, en tout cas, ne pas avoir de problématique avec une ville», a avancé le maire Luc Dostaler.