Quel avenir pour V télé?

Éric Salvail était le «King» de V. Sa chute laisse des trous béants dans la programmation de V.

Avec lui disparaît son talk-show quotidien de fin de soirée «En mode Salvail». Sa maison de production réalisait également des émissions populaires comme «Les recettes pompettes» et «Coup de foudre», de même que «Lip Sync Battle: face à face» qu'il produisait pour MusiquePlus, qui appartient à Groupe V Média.

Cela représente un dur coup pour le diffuseur selon la professeure de marketing des HEC Johanne Brunet. «C'est sûr qu'il y a un manque à gagne. Ça, la question selon moi ne se pose pas», affirme-t-elle.

Dans les bureaux de V, c'est la course contre la montre pour remplacer ces émissions phares. «Ils tiraient des émissions retirées leurs plus grosses audiences. C'est évidemment une perte pour eux à court terme évidemment et après, ça dépend de leur capacité de rebâtir une grille aussi performante», estime Martin Soubeyran, vice-président, directeur média de l'agence de publicité Touché!

La professeure Brunet pousse plus loin. «Ils ont promis des cotes d'écoute à leurs commanditaires, indique-t-elle. Donc ils ont vendu leur pub en disant on va vous livrer 300 000 ou 500 000 paires d’yeux, dans le fond. C'est ce qu'ils vendent. Là, tout à coup, ça disparait. Avec les nouvelles émissions qui vont remplacer ça, est-ce qu’ils vont être capables de faire face à leurs commanditaires?»

Une chose est sûre, la famille Rémillard qui possède Groupe V Média a les reins solides. Le père Lucien a vendu plusieurs actifs importants au cours des dernières années. Il s'est départi en 2013 de RCI Environnement pour 300 millions de dollars. En 2014, sa fiducie Remdev vend le siège social de son empire rue Saint-Paul Ouest pour 23,5 millions de dollars. Et en 2015 le l'hôtel St-James, favori des vedettes internationales pour 24 millions de dollars. Ce sont presque 400 millions de dollars qui ont été encaissés.

La famille Rémillard a de l'argent. La question maintenant : a-t-elle envie d'engloutir encore de l'argent dans V?

«Ont-ils la motivation de le faire?» se demande Johanne Brunet. Groupe V Média a refusé d'accorder une entrevue télé à TVA Nouvelles, mais dans une conversation téléphonique, le directeur des communications de l'entreprise Michael Majeau a assuré que les propriétaires actuels n'ont aucune intention de vendre leur entreprise et assure que la compagnie est en mesure de faire face à la situation.