Quincaillerie Lapointe: de nombreux clients veulent profiter des aubaines

La quincaillerie Laurent Lapointe de l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, n'a jamais été aussi populaire. Au lendemain de l’annonce de sa fermeture prochaine, la clientèle faisait la file mercredi pour profiter des aubaines. Pendant plusieurs heures, une centaine de personnes a attendu à l’extérieur avant de pouvoir entrer dans le commerce.

Les premiers clients sont arrivés plus de deux heures avant l'ouverture, mercredi matin. Certains n’ont pas hésité à faire plus d’une heure de route en provenance du Lac-Saint-Jean.

L'entrée dans le commerce était contrôlée, alors que cinq personnes à la fois pouvaient entrer, histoire d'éviter la cohue.

Une file de 100 clients à l'extérieur, c'était le rêve des 40 employés de Laurent Lapointe, mais avant d'annoncer la fermeture.

«Si ça avait été comme ça lors de la liquidation totale qu'on a lancée, même dans les dernières années, c'est certain que le commerce aurait pu survivre», a déclaré le directeur général de Laurent Lapointe, David Carrier.

Le conseiller au couvre-plancher Sylvain Bolduc avait le même sentiment ambivalent. «C'est désolant. On aurait aimé ça que le monde vienne en temps régulier. Comme ça, l'entreprise aurait pu survivre», a-t-il laissé tomber.

Les chasseurs d'aubaines rencontrés sur place comprenaient la réaction du personnel.

«Nous autres aussi, on a un sentiment drôle. Quand tu entres et que tu vois que ces gens-là vont perdre leur travail et qu'on vient profiter des spéciaux, c'est quand même curieux pour nous autres. Mais, le marché c'est comme ça», a dit l’un des clients en sortant du commerce ouvert depuis 75 ans.

De bonnes nouvelles pour les employés

Mais les nouvelles pourraient être meilleures pour des employés. Des représentants de la Fromagerie Boivin se sont pointés pour rencontrer tous les travailleurs de la quincaillerie. Ils ont une vingtaine de postes à combler.

«On vient offrir des emplois, a affirmé le directeur de la production à la fromagerie, Luc Simard. Quand on a vu ça, c'est dommage de perdre leur emploi.»

La fromagerie cherche des manœuvres et des opérateurs à ses installations de l'arrondissement de La Baie.

«On est obligés de refuser des contrats parce qu'on a beaucoup d'ouvrage et parce qu’on manque de main d'œuvre», a ajouté M. Simard.

Les besoins sont urgents. «Ce sont des gens embauchés sur le champ. On pourrait les faire commencer demain matin.»

C’est un nouvel espoir à deux mois de la période des Fêtes. «Si on peut faire des cadeaux, on va être bien contents», a conclu Luc Simard.

Une firme spécialisée dans le placement de personnel s’est aussi offerte pour soutenir les employés.

Un investisseur a également demandé à parler aux propriétaires de la quincaillerie.

Laurent Lapointe mène toujours des pourparlers avec quatre bannières pour tenter de continuer les affaires. La fermeture de la quincaillerie est prévue pour le 8 décembre, au plus tard.