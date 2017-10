Saison record pour BIXI

Le service de vélo en libre-service BIXI a connu une saison 2017 exceptionnelle, battant tous ses records pour le nombre de déplacements à Montréal, Longueuil et Westmount.

En date du 17 octobre, BIXI avait enregistré plus de 4,4 millions de déplacements sur son réseau, soit 300 000 de plus que pour toute la saison précédente, a indiqué le directeur marketing, communications et partenariats Pierre Parent à l'Agence QMI.

BIXI Montréal a encore le temps d'améliorer son record puisque la saison prendra fin seulement le 15 novembre.

Selon M. Parent, cette augmentation de l'utilisation du système de vélo marque un changement de paradigme chez les usagers. «Il y a deux ans, on avait 12 000 à 13 000 déplacements par jour en moyenne les fins de semaine. On est rendu à 27 000, 28 000», a-t-il expliqué.

Selon lui, les cyclistes sont de plus en plus portés à opter pour les BIXI pour des déplacements récréatifs, plutôt que seulement pour se rendre au travail. M. Parent attribue ce changement aux différentes activités de promotion entourant le service, comme les dimanches gratuits Manuvie, qui permettent de faire l'essai des vélos gratuitement tous les derniers dimanches du mois.

Le nombre important d'activités en tous genres tenues cet été dans la métropole en raison des célébrations du 375e anniversaire de Montréal a aussi généré son lot de déplacements, croit-il. Notamment, un record absolu de près de 41 700 déplacements en une seule journée a été enregistré le dimanche 30 juillet, lors de la tenue des courses de la Formule E.

BIXI Montréal offrait 6250 vélos répartis dans 540 stations pour la saison 2017, soit 1000 vélos de plus qu'en 2016.