Une adolescente croit que la légalisation du cannabis est une erreur

Même si elle n'a maintenant que 17 ans, Jessika connaît déjà les graves répercussions que peut avoir la consommation de drogue et d’alcool sur une vie. Selon elle, légaliser la marijuana au Canada est une grave erreur.

Les dernières années n'ont pas été faciles pour Jessika. Après avoir fumé son premier joint de pot alors qu'elle n'avait que 11 ans, elle est ensuite tombée dans l'alcool et d’autres drogues plus dures. Impuissants, ses parents ont assisté à cette dérive jusqu'à ce qu'une thérapie de six mois au centre Portage vienne finalement la remettre sur la bonne voie.

Avec la légalisation prochaine de la marijuana, Jessika et sa mère craignent énormément les effets néfastes de cette mesure. «Moi, j'ai vu plein de gens «scrap», de gens en psychose, j'en ai vu de toutes les couleurs et toutes les personnes qui consommaient avec moi ont commencé avec du pot pour ensuite passer à d'autres drogues», a-t-elle raconté à TVA Nouvelles.

En plus d'avoir écrit une lettre à tous les ministres provinciaux et fédéraux sur les dangers de légaliser le cannabis à compter du 1er juillet 2018, comme le gouvernement de Justin Trudeau l'a promis, la mère et sa fille ont lancé un projet de prévention sur internet à l'aide de photos d'elles.

«C'est pour essayer de sensibiliser visuellement et faire prendre conscience aux gens où ça peut mener la consommation de pot», a-t-elle dit.

Malgré ses déboires, Jessika trouve le moyen d'en ressortir du positif. Cette épreuve lui a fait découvrir ce qu'elle souhaitait faire de sa future carrière: aider les jeunes aux prises avec des problèmes de consommation.