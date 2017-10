Des adeptes d'échangisme impliquent deux fillettes dans leurs ébats sexuels

Un ancien couple, adepte d’échangisme, qui a poussé l’horreur jusqu’à impliquer deux fillettes dans ses ébats sexuels, risque d’être condamné à une peine qui pourrait varier de 30 mois à huit ans d’emprisonnement.

Été 2014, quartier Neufchâtel. Un couple de Québec en invite un autre de Saint-Lin–Laurentides. Le but de la rencontre: pratiquer l’échangisme.

Dans la chambre, quatre adultes nus puis deux fillettes de 7 et 10 ans, désignées, manipulées puis dénudées. Le père de l’une d’elles, Yan (prénom fictif) est invité «à faire le guet» sur le pas de la porte. La raison: d’autres enfants se trouvent dans l’appartement.

Instigatrice

Sachant que sa fille biologique se trouve à cet instant entre les mains de trois adultes assoiffés de sexualité atypique, il laisse faire et laisse passer. «Je n’ai peut-être pas la morale à la bonne place», a d’ailleurs dit Yan, interrogé par son avocat, Me Jérôme Sébastien Tremblay.

Selon les rapports rédigés, l’homme de 34 ans a accepté de «livrer sa fille en pâture» pour «faire plaisir à sa conjointe», réelle instigatrice de cette sexualité déviante, pour ne pas «qu’elle boude et qu’elle me laisse», a-t-on appris.

Dans la boîte des accusés, à ses côtés, Josée, 24 ans, le visage fermé, le regard froid. Selon les spécialistes qui ont étudié le dossier, c’est elle le cerveau de ce fantasme machiavélique qui a poussé la perversion jusqu’à toucher les fillettes et leur demander de «se toucher entre elles».

Recherches sur internet

Josée, qualifiée de «grande manipulatrice» par les experts, a, au surplus, fait des «recherches sur internet pour savoir comment amener une enfant à passer à l’acte et comment, surtout, lui faire garder le secret», a précisé la procureure au dossier, Me Valérie Lahaie, qui réclame, pour ces êtres «sans morale» une peine variant de six à huit ans.

«Il ne faut pas oublier que dès le début des rapports concernant ma cliente, on mentionne qu’elle est enfant unique et qu’elle a grandi dans un milieu dysfonctionnel», a plaidé l’avocate de Josée, Me Geneviève Bertrand. Tout comme ses propres victimes, Josée a été agressée à l’âge de cinq ans.

«Oui, ma cliente est détachée de ses émotions, mais les experts ont souligné son ouverture à l’aide et sa capacité d’introspection qui démontre qu’elle a des possibilités même si elle part de loin», a-t-elle dit en terminant.

La juge Johanne Roy rendra sa décision le 15 décembre.