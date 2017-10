Une PME québécoise séduit l’Arabie saoudite

Groupe Industriel Lachance est tombé dans l’œil du Royaume d’Arabie saoudite au point où la principauté milliardaire lui a demandé de faire des pièces en aluminium pour son train de Bombardier, a dit son directeur général mardi, lors d’un rendez-vous de donneurs d’ordres à Boucherville.

«Nous avons obtenu un contrat de 400 000 $, échelonné sur deux ans, pour fabriquer des pièces en aluminium pour les trains à Riyad. Si on va là-bas, on va voir nos pièces dans leurs trains. Ça nous rend fiers», a partagé Carl Lachance, copropriétaire et directeur général de Groupe Industriel Lachance, à Granby.

La PME de l’Estrie s’est fait connaître en usinant des pièces qui vont être utilisées pour l’assemblage des trains. Carl Lachance a acheté les parts de l’associé de la compagnie de son père, il y a quelques années. Il en est aujourd’hui le copropriétaire avec lui.

M. Lachance se réjouit aussi du contrat obtenu avec son partenaire Metra Aluminium pour la construction de certaines pièces pour le train de San Francisco.

«Le Bay Area Rapid Transit (BART) est un projet majeur de Bombardier Transport en Californie. Le contrat va nous rapporter 3 millions $ sur trois ans et demi», a-t-il dit.

Oncle Sam

En six ans, le chiffre d’affaires de Groupe Industriel Lachance a doublé. Il est passé de 2 à 4 millions $.

L’ampleur de la demande est telle que la PME veut multiplier par deux son nombre d’employés au cours des prochains mois pour passer de 20 à 35 travailleurs.

Mais M. Lachance lorgne aussi du côté des États-Unis, même si ce n’est pas toujours facile. «Les Américains essaient beaucoup de faire travailler leur réseau de sous-traitants avant d’aller au Québec», a-t-il observé.

Selon lui, les produits innovants seulement pourront se tailler une place là-bas. Sa compagnie veut vendre des pièces d’aluminium complexes à l’industrie américaine de l’énergie solaire en pleine expansion.

Première rencontre

Richard Blanchet, président-directeur général de Sous-traitance industrielle Québec (STIQ), s’est par ailleurs dit satisfait que la journée organisée par son équipe, mardi, puisse permettre à plus de 150 fournisseurs québécois de faire des rencontres d’or qui leur rapporteront des millions $ plus tard.

«Je ne peux pas vous dire combien de contrats ont été signés aujourd’hui (mardi) parce que c’est souvent une première rencontre entre le donneur d’ouvrages et le fournisseur. Un contrat de 100 000 $ ou d’un million $... ça ne se donne pas en 15 minutes», a-t-il conclu.