Visage voilé à l'université: David contredit sa collègue Vallée

Hélène David laisse entendre que l'interdiction du visage voilée dans les salles de classe sera évaluée en fonction du nombre d'étudiants présents, contrairement à ce que Stéphanie Vallée disait la veille.

«Il y a toutes sortes de cas de figure, des tout petits groupes aux immenses amphithéâtres; des étudiants qui ne communiquent pas du tout parce que tu as 350 étudiants devant toi et il n'y a pas d'interaction; c'est très différent d'une direction de thèse, d'une soutenance de thèse, d'un séminaire de maîtrise», a indiqué la ministre de l’Enseignement supérieur Hélène David mercredi.

Elle a ajouté que Stéphanie Vallée parlait des «élèves» lorsqu’elle a mentionné l’interdiction du visage voilé dans les salles de classe. «Élève, c’est souvent plus primaire, secondaire, on peut aller au collégial, l’université, c’est déjà une autre organisation», a dit Mme David.

Or la ministre de la Justice Stéphanie Vallée, lors d’un point de presse où elle expliquait le projet de loi 62, n’a pas mentionné d’exceptions et parlait bien des universités. «De par le projet de loi, la réception d'un cours dans un collège, dans une université, dans une école secondaire, elle est à visage découvert parce qu'il y a une communication qui est essentielle entre l'enseignant, entre le professeur et l'étudiant», avait affirmé Stéphanie Vallée.

Pour Hélène David toutefois, il faudrait plutôt avoir «un dialogue avec les universités».

«Écoutez, on regarde ça de très près, comme on a dit, c'est une question qui est complexe. C'est des choses effectivement qui sont un petit peu nouvelles. Alors, nous allons parler avec les réseaux, particulièrement les universités parce que les cas de figure sont très, très différents», a-t-elle ajouté.

Elle se défend toutefois d’avoir contredit Stéphanie Vallée, qui indiquait pourtant que lorsque l’étudiant est dans la salle de cours «la prestation à visage découvert s'applique aussi, parce que lorsqu'on est dans un moment d'enseignement, de formation, la communication, elle est importante».

«Je n'ai pas contredit ma collègue, j'ai dit qu'on va continuer la conversation vraiment très sérieusement avec le réseau universitaire puis le réseau collégial», a indiqué Hélène David.

Elle trouve d’ailleurs «intéressant» le fait que la rectrice de McGill, Suzanne Fortier, a indiqué que la loi 62 ne changerait rien aux politiques de l’établissement d’enseignement. «Ça veut dire qu'elle a déjà probablement réfléchi à toutes ces questions-là, qu'elle a une politique sur les accommodements raisonnables, sur la sécurité, sur l'identification. Alors, elle dit : bien, moi, je regarde ça puis ça ne veut pas dire que ça change vraiment quelque chose dans ma situation».