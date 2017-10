Il y a eu des attaques au couteau, des camions fauchant des piétons, des bombes déclenchées au milieu des foules. Au même moment, des centaines de militaires de l’OTAN viennent chez nous au Canada pour apprendre à affronter une forme de terrorisme beaucoup plus complexe: des attaques chimiques, bactériologiques ou encore radiologiques.

L’équipe de «J.E.» a eu un accès privilégié à l’un des plus grands exercices antiterroristes jamais tenus en Occident.

Il a fallu se rendre à la base militaire de Suffield, en Alberta. Cette base, grande comme cinq fois l’île de Montréal, est la plus vaste au pays.

Il n’y a rien aux alentours. Aucune maison, aucune population à des kilomètres à la ronde. Et la raison est simple : les militaires qui viennent à Suffield manipulent les substances considérées comme les plus dangereuses sur la planète: anthrax, gaz sarin, gaz moutarde, acide cyanhydrique, pour ne nommer que celles-là.

«L’ennemi a changé. La situation internationale a changé et on doit s’adapter», précise le major Christian Lepage, un spécialiste des Forces armées canadiennes qui est aussi le grand responsable de cet exercice antiterroriste.

Il rappelle notamment l’attaque au gaz sarin commis dans le métro de Tokyo en 1995 et qui avait fait 13 morts et plus de 5500 blessés. C’est ce type d’attaque que les spécialistes craignent de voir survenir à nouveau.

Des militaires venus de la France, de la Belgique, du Royaume-Uni, de la Norvège, du Danemark, entres autres, profitent des installations canadiennes depuis plusieurs années déjà. «C’est l’un des seuls endroits au monde où on peut pratiquer de la sorte avec de véritables agents neurotoxiques», explique le capitaine François, de l’armée de terre française.

Parmi les 400 spécialistes réunis à Suffield pour cet exercice, un détachement de 25 militaires de la base de Valcartier, au nord de Québec, ont développé une expertise unique : la décontamination de masse.

En l’espace de quelques minutes, ces soldats peuvent déployer une série de tentes, de douches et de bassins permettant de décontaminer des dizaines de gens exposés à une attaque chimique ou bactériologique.

L’équipe de «J.E.» s’est prêtée à l’exercice en passant par tout le processus de décontamination.

Ce processus pourrait être déployé par les soldats de Valcartier, à la demande des autorités locales, si jamais une attaque de grande envergure survenait chez nous.