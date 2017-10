Fondation CHU Sainte-Justine: un record de 255 millions $ amassés

La Fondation CHU Sainte-Justine a amassé 255 millions $, soit 100 millions de plus que prévu cinq ans plus tôt, dans le cadre de sa campagne de financement «Plus mieux guérir».

Dans un communiqué, la Fondation a indiqué qu’«il s’agit d’une mobilisation sans précédent pour Sainte-Justine et d’un record philanthropique pour une institution unique en santé au Québec».

L’annonce a été faite en primeur aux 400 personnes qui ont pris part mercredi à une soirée spéciale au CHU Sainte-Justine, qui célèbre cette année son 110e anniversaire.

«Viser l’excellence des traitements, c’est aller au-delà de la guérison afin qu’ils laissent le moins de séquelles possible», a dit Pierre Boivin, coprésident de la campagne de financement lancée en 2012.

«Nous avions un objectif public ambitieux de 150 millions $ et c’est grâce à l’engagement de la communauté que nous avons pu largement dépasser cet objectif, a-t-il poursuivi. En plus de la motivation inébranlable de notre cabinet, le CHU Sainte-Justine et ses équipes ont bâti de fortes relations de confiance avec l’ensemble de nos partenaires, donateurs et bénévoles, en arrimant leurs volontés philanthropiques aux besoins de l’institution. Chaque fois que nous devions solliciter quelqu’un, nous recevions un accueil favorable qui nous donnait des ailes pour avancer. C’est à la fois une immense fierté et un grand privilège de pouvoir compter sur l’appui d’une communauté aussi forte et engagée. Je tiens à lui exprimer ma plus grande gratitude.»