Hausse de la demande au Québec, vulnérabilités ailleurs

La demande et le prix des logements au Québec devraient augmenter en 2018 et en 2019, poussés par la forte croissance de l'emploi, estime la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui souligne aussi une «grande vulnérabilité» du marché de l'habitation ailleurs au pays.

La SCHL a publié jeudi deux rapports, «Évaluation du marché de l'habitation (EMH)» et «Perspectives du marché de l'habitation», qui indiquent notamment que le vieillissement de la population québécoise va continuer de soutenir la construction d'appartements et que le resserrement du marché de la revente va se poursuivre.

Dans le cas de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, notamment, l’organisme fédéral estime que le nombre de transactions sur le marché de la revente sera légèrement en hausse jusqu’en 2019, tout comme le nombre de mises en chantier.

«L’essor de la demande [pour le marché de la revente] découlera principalement de la croissance de l’emploi à temps plein prévue chez les 25 à 44 ans, groupe qui correspond au principal bassin d’acheteurs d’habitations, estime la SCHL. Néanmoins, la progression anticipée des taux hypothécaires viendra tempérer cette hausse au cours de l’horizon prévisionnel.»

Construction excessive préoccupante dans la région de Québec

Dans le cas particulier de la grande région de Québec, la SCHL note une construction excessive préoccupante, car les taux d'inoccupation continuent d'augmenter dans le segment locatif traditionnel.

Reste que le marché de l'habitation québécois est loin de connaître des soubresauts comme ailleurs au pays, soutient l'organisme national responsable de l'habitation au Canada.

Selon la SCHL, les marchés canadiens de l'habitation demeurent extrêmement vulnérables en raison des signes modérés de surévaluation et d'accélération des prix. Elle prévoit également une baisse des mises en chantier d'ici 2019, quoi qu’elle «demeure près des moyennes des cinq dernières années».

«La croissance des prix des habitations continue de dépasser celle des facteurs économiques fondamentaux, comme le revenu des ménages et la population», a souligné Bob Dugan, économiste en chef, Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Par exemple, les marchés de Toronto, Hamilton, Vancouver, Victoria et Saskatoon restent grandement vulnérables.

«À Toronto, même si le marché de la revente a récemment ralenti, nous continuons de détecter des signes modérés d'accélération des prix, car les prix ont fortement augmenté dans toutes les catégories de logements», indique la SCHL.

Dans le marché de l'habitation de Vancouver, l’organisme fédéral note des signes modérés de surchauffe, d'accélération des prix et de signes élevés de surévaluation. «Il y a toujours des déséquilibres entre la demande et l'offre sur le marché de la revente, en particulier dans le segment des logements collectifs», peut-on lire dans un communiqué.