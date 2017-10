Il y a eu des attaques au couteau, des camions fauchant des piétons, des bombes déclenchées au milieu des foules. Au même moment, des centaines de militaires de l’OTAN viennent chez nous au Canada pour apprendre à affronter une forme de terrorisme beaucoup plus complexe: des attaques chimiques, bactériologiques ou encore radiologiques.

L’équipe de «J.E.» s’est rendue en Alberta, à la base militaire de Suffield, la plus grande au pays. L’endroit est gigantesque: l’équivalent de cinq fois l’île de Montréal. Et c’est là que se déroule l’un des plus grands exercices antiterroristes en Occident.

C’est loin d’être une simple simulation. Les militaires qui viennent sur cette base manipulent de vrais agents neurotoxiques et autres produits parmi les plus dangereux sur la planète : gaz sarin, gaz moutarde, acide cyanhydrique, anthrax, entre autres.

Voilà donc pourquoi la base de Suffield est isolée de tout. Il n’y a rien à des kilomètres à la ronde. La base est établie dans l’un des endroits les moins peuplés au pays.

L’exercice Precise Response rassemble plus de 400 spécialistes issus des pays de l’OTAN : la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Italie, le Danemark, pour ne nommer que ceux-là.

Ces militaires sont des spécialistes en intervention CBRN - pour chimique, bactériologique, radiologique ou nucléaire.

«L’ennemi a changé. La situation internationale a changé et on doit s’adapter», précise le major Christian Lepage, un spécialiste des Forces armées canadiennes qui est aussi le grand responsable de cet exercice antiterroriste.

Cette menace chimique ou bactériologique n’est pas nouvelle. Il y a eu l’attentat au gaz sarin en 1995 dans le métro de Tokyo, attaque qui avait fait 13 morts et plus de 5500 blessés.

En 2001 aux États-Unis, il y avait aussi eu ces enveloppes remplies d’anthrax envoyées à des élus à Washington et à de grands médias. Une véritable psychose s’était installée, y compris chez nous au Québec.

Aujourd’hui, l’armée canadienne compte plusieurs spécialistes CBRN dans ses rangs (le nombre exact ne peut être dévoilé à la demande de la Défense nationale.) Ces spécialistes pourraient être appelés à intervenir en cas d’attaque terroriste d’envergure au pays ou encore en cas d’accident industriel majeur.