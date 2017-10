La fille de Mila Kunis boit du vin à 3 ans

Mila Kunis a révélé lors d'une interview à l’émission américaine Extra que la famille observe shabbat, un élément clé du calendrier juif, tous les vendredis et Wyatt, sa fille, est tellement habituée à cette pratique qu'elle est tout excitée à la perspective de boire une gorgée vin tous les vendredis matins.

«Nous faisons shabbat chez nous, et pour le shabbat, on boit une gorgée de vin, a expliqué l’actrice. Ma fille boit une gorgée de vin depuis sa naissance... Le vendredi matin, elle se réveille et je dis que c'est vendredi, elle dit : "Je peux avoir du vin !"»

L’actrice, qui a aussi un fils Dimitri, né en novembre dernier, a fait la révélation après que sa camarade de Bad Moms 2, Kristen Bell, a partagé que ses filles Lincoln, 4 ans, et Delta, 2 ans, aiment boire la bière non alcoolisée de son mari Dax Shepard.

«Quand nous avons eu notre premier bébé, nous faisions une promenade tous les soirs avec elle, juste pour sortir de la maison, et elle était dans un porte-bébé, et il ouvrait une cannette d’O'Doul’s (ndlr : une bière sans alcool)... Elle a commencé à cinq mois à la prendre en main.»

Les deux actrices ont retrouvé Kathryn Hahn pour la suite de leur film Bad Moms qui a connu un beau succès au box-office en 2016.

Lorsqu'on leur a demandé à quel moment elles ont su qu'une suite allait arriver, Mila Kunis a répondu : «Après le week-end d'ouverture... Les gens ne sont pas idiots dans cette industrie, ils disent : "Ce film rapporte gros, faisons-en un autre".»

Pour ce nouveau film, Christine Baranski, Cheryl Hines et Susan Sarandon, les ont rejointes. Elles jouent les mères de leurs personnages. Bad Moms 2 sortira le 29 novembre.