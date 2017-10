La police ontarienne lance un message aux camionneurs

La Police provinciale de l’Ontario a envoyé un message clair aux camionneurs, jeudi matin, en annonçant que trois d’entre eux seront accusés au criminel pour leur implication dans des accidents qui ont fait six morts depuis le printemps dernier.

Dans chacun des trois événements, un camion de transport circulant sur l'autoroute a percuté des voitures qui étaient à l'arrêt ou qui avaient ralenti en raison de travaux de construction ou d'une collision.

Parmi les six victimes de ces drames, on retrouve cinq adultes et un adolescent de 14 ans.

«Cette horrible série de collisions témoigne de l'inattention du conducteur dans sa forme la plus grave et constitue l'exemple récent le plus tragique de la manière dont les conducteurs de camions de transport commerciaux compromettent grandement la vie de citoyens innocents lorsqu'ils ne portent pas pleinement attention à la circulation», a dit en conférence de presse le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Vince Hawkes.

«Nous avons averti les conducteurs que la Police provinciale suivrait toutes les pistes d'enquêtes en cas de collision grave et que les conducteurs impliqués seraient tenus responsables dans toute la mesure permise par la loi», a-t-il ajouté.

Depuis le début de l’année 2017, la Police provinciale de l’Ontario est intervenue dans plus de 5000 collisions impliquant des poids lourds. Ces accidents ont entraîné la mort de 67 personnes.