Le communiqué de l'UPAC est imprécis, déplore le ministre Barrette

Les explications fournies par l’Unité permanente anticorruption à la suite de l’arrestation du député libéral Guy Ouellette sont imprécises, déplore le ministre Gaétan Barrette.

L’UPAC a émis un communiqué de presse en matinée, jeudi, confirmant l’arrestation d’un individu, «qui s’est avérée nécessaire, entre autres pour sécuriser des éléments de preuve ainsi que pour empêcher que les infractions se continuent ou se répètent». Le nom du député Ouellette n’apparait nulle part dans la missive.

«Quand on arrête quelqu’un, il doit y avoir des raisons. Là, on est dans les hypothèses. Le communiqué, en ce qui me concerne, n’est pas suffisamment précis. Ça vaut ce que ça vaut», a commenté le ministre de la Santé, à la sortie de la période des questions.

Selon lui, cette communication ne permet en rien de faire la lumière sur les circonstances et évènements ayant mené à l’interception de son collègue. «Les ramifications de cette information-là sont infinies et pourraient même exclure M. Ouellette. C’est infini, les possibilités, a-t-il ajouté. Le seul sentiment que j’ai, c’est un sentiment d’interrogation. On est en attente.»