Le conducteur Tom Harding reconnu pour sa prudence

Tom Harding, le conducteur du train de pétrole qui a déraillé à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013, était réputé pour redoubler de prudence lorsqu’il prenait les commandes d’un convoi.

Selon l’ex-inspecteur de matériel roulant à la Montreal, Maine & Atlantic (MMA), Yves Gendreau, Tom Harding jouissait d’une bonne réputation aux yeux de ses collègues. Ils le considéraient comme un très bon ingénieur.

Avant que la MMA réduise les équipes de train à un seul conducteur au lieu de deux, M. Gendreau avait eu l’occasion de voyager avec Tom Harding.

Il avait constaté que M. Harding était le seul à prendre certaines précautions.

« Il vérifiait tout », a affirmé M. Gendreau, au jour 15 du procès de Tom Harding et de deux autres ex-employés de la MMA, Richard Labrie et Jean Demaître, accusés de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes.

Écouter le son des wagons

Par exemple, M. Harding ouvrait la fenêtre pour écouter le son des wagons. Il surveillait dans les miroirs s’il y avait des étincelles qui s’échappaient des roues des locomotives surchargées.

« Ça m’avait marqué. Ce n’était pas tous les ingénieurs qui faisaient ça », a-t-il commenté.

Après le témoignage de M. Gendreau, l’inspecteur retraité du matériel roulant chez Transports Canada, Alain Richer, a détaillé l’inspection qu’il a réalisée le matin du 5 juillet 2013 sur les 73 wagons-citernes qui ont déraillé la nuit suivante, à Lac-Mégantic.

C’était seulement la quatrième fois qu’il vérifiait ce type de train de pétrole, qui constituait une nouveauté sur les chemins de fer du Québec.

« Des wagons provenaient de Dakota, si je me souviens, et descendaient à travers le Canadien Pacifique jusqu’à la MMA, qui les amenait plus loin », a-t-il expliqué, jeudi, aux membres du jury.

M. Richer n’était pas prêt d’oublier la première inspection qu’il a effectuée sur un tel convoi du Canadien Pacifique, à Montréal. Il avait tellement trouvé de défectuosités qu’il avait transmis son rapport aux instances qui encadrent le transport ferroviaire au Canada et aux États-Unis.

Nette amélioration

Mais le 5 juillet 2013, il avait trouvé seulement deux défauts mineurs sur les wagons stationnés à Farnham et qui ont été réparés. Pour lui, il s’agissait d’une nette progression dans la qualité de l’équipement.

« Ça n’avait rien à voir », a-t-il lancé.

La plupart des DOT-111 examinés étaient des wagons neufs de l’année. Les plus anciens pouvaient remonter à 2009 ou 2010.