Les classes de têtes blanches populaires

Il n’y a pas d’âge pour apprendre, disait le dicton, et c’est exactement ce que mettent en pratique chaque semaine les 3500 étudiants de l’Université du troisième âge de Québec (UTAQ), développée par l’Université Laval et qui fait maintenant des petits à Montréal.

Réunies dans une classe du pavillon Paul-Comtois de l’Université Laval, une soixantaine de personnes âgées de plus de 50 ans écoutent attentivement le cours du professeur de biologie émérite Cyrille Barrette. Au programme, mercredi, la sempiternelle question «Sommes-nous seuls dans l’univers ?».

Désir d’apprendre

Assise à l’avant de la classe, Odette Côté fait partie des doyens de l’endroit à l’approche de ses 80 ans. Même si l’éternelle curieuse étudie à l’Université du troisième âge depuis maintenant 20 ans, pas question pour elle de graduer bientôt. «Surtout qu’il n’y a pas de devoirs !»

«J’ai pris ma retraite à 60 ans, mais je souhaitais apprendre des choses différentes, raconte la dame, qui a fait une longue carrière d’infirmière. J’ai toujours l’envie de découvrir, d’apprendre. C’est mon plus grand plaisir.»

Un peu plus loin, Michel Plante attendait avec impatience le début du cours. Après sept ans à l’UTAQ, ce cours de biologie est l’un des premiers qu’il prend en sciences. «J’ai fait histoire de l’art, architecture, musique, histoire des médicaments et beaucoup d’autres», explique le sympathique retraité, qui aura «passé sa vie» à l’Université Laval. «Je suis diplômé de l’université, j’y ai été bibliothécaire 33 ans et me voilà encore ici ! Peut-être qu’inconsciemment, je ne voulais pas partir», plaisante-t-il.

Nouveau projet

Voyant le succès de la formule depuis bientôt 30 ans, l’Université Laval a choisi de sortir des limites de la région. Après des campus à Charlesbourg, Lévis et Montmagny, l’établissement d’enseignement met le cap sur la métropole avec l’ouverture de l’Université de tous âges à Montréal (UTAM). Avec 65 étudiants inscrits dans quatre cours pour sa rentrée automnale, l’établissement répond à un besoin.

«Il y a quand même quatre universités sur l’île de Montréal, donc nous avons fait une étude de marché, mais nous sommes convaincus d’avoir un créneau d’excellence qu’on pouvait exporter. C’est différent de ce qui était déjà offert là-bas», estime la directrice générale de la formation continue, Nicole Lacasse.