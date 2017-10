Les ouragans causent des pertes importantes chez Great-West Lifeco

La saison des ouragans, marquée par le passage dévastateur de Harvey, Irma et Maria, a entraîné des pertes importantes de 175 millions $ pour la compagnie Great-West Lifeco, qui appartient à l'entreprise québécoise Power Corporation.

Par communiqué jeudi soir, Great-West Lifeco a indiqué que ces pertes de 0,177 $ par action ordinaire seront imputées aux résultats du troisième trimestre, lesquels seront rendus publics le 2 novembre. Les pertes pourraient peser encore plus lourd dans les livres de Great-West Lifeco, qui dit s’appuyer sur les «renseignements actuellement disponibles» et qui ne sont donc pas définitifs.

Great-West Lifeco explique qu’à travers sa filiale Groupe de réassurance London inc., elle offre aux compagnies de réassurance une protection à l’égard des dommages matériels liés aux catastrophes. «En conséquence, la compagnie est exposée aux demandes de règlement relatives aux catastrophes météorologiques et aux autres événements catastrophiques», a-t-on précisé.

«Ces ouragans ont causé une dévastation d'une grande ampleur et nos pensées accompagnent les familles et les communautés touchées par ces catastrophes», a dit Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco.

«L'industrie de l'assurance joue un rôle essentiel pour le financement des activités de reconstruction qui sont en cours et nous continuerons de soutenir nos clients et nos partenaires au cours de cette période difficile», a-t-il ajouté.