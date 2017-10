Les Québécois dépenseront 67 $ en moyenne à l’Halloween

Participerez-vous aux célébrations de l’Halloween cette année? Deux Québécois sur cinq entendent prendre part à cette fête familiale, selon un récent sondage réalisé par L’Observateur pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

Parmi tous ces participants, 85 % des gens qui ont de jeunes enfants feront la tournée des bonbons pour le plus grand plaisir de leur progéniture.

Et les Québécois dépenseront en moyenne 67 $ à l’occasion de l’Halloween. Selon le sondage, ce sont les magasins à 1 $ qui seront la destination de choix des amateurs de l’Halloween, soit 46 % des répondants. Les autres, 53 %, se rabattront sur les grands magasins, alors que d’autres surferont sur la toile pour se procurer leur costume d’un jour.

Trois personnes sur cinq donneront des sucreries et 51 % se joindront aux petits qui effectueront une tournée de bonbons. D’ailleurs, 46 $ seront alloués à ces gâteries de l’Halloween et 39 $ devraient aller aux costumes, même si 40 % des répondants entendent les confectionner eux-mêmes pour leurs enfants. Plus du tiers des gens comptent l’acheter neuf et 22 % réutiliseront un costume usagé.

La fête est aussi l’occasion de décorer sa maison. Soixante-cinq pour cent des répondants du sondage ont d’ailleurs indiqué leur intention de mettre leur propriété aux couleurs de l’Halloween.

Toujours selon le coup de sonde, la moitié des Québécois entendent se glisser dans la peau d’une autre personne à l’Halloween. Cinquante-cinq pour cent des enfants qui se déguiseront vont opter pour un costume de super héros, mais il y aura aussi des gens qui personnifieront un métier ou une profession, un animal, un personnage d’horreur ou une célébrité.

Un peu plus d’un Québécois sur cinq se procureront leurs costumes et/ou leurs décorations sur Internet. Cela confirme l’intérêt pour les achats sur le web, alors que cela représente le double de l’année dernière.