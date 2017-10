Michel Venne nie avoir agressé sexuellement Léa Clermont-Dion

Le journaliste Michel Venne a nié jeudi après-midi les allégations de Léa Clermont-Dion, qui l’accuse de l’avoir agressée sexuellement en 2008, alors qu’elle était âgée de 17 ans.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Michel Venne indique également qu’il suspend ses activités professionnelles et ses collaborations, notamment avec l’Institut du Nouveau Monde, dont il est le fondateur. Il avait déjà quitté ses fonctions de directeur général de l’organisme en mars dernier.

L’Institut du Nouveau Monde réagit

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a émis un communiqué jeudi en réaction aux allégations d’agression sexuelle de Léa-Clermont-Dion contre son fondateur.

Dans le communiqué, l’INM annonce suspendre sa collaboration avec le journaliste en plus de condamner toute forme d’agression.

«Les faits allégués sont très graves. Nous encourageons et soutenons toute victime à utiliser les services de dénonciation mis à la disposition des citoyennes et des citoyens par le Service de police de la Ville de Montréal et par la Sureté du Québec, ou par toute autre ressource disponible», écrit Julie Caron-Malenfant, la directrice générale de l’organisme.

Sur le site web de l'INM, la page «Fondateur», où se trouvait le profil de Michel Venne, a été effacée.

L’INM est une organisation non partisane dont la mission est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. Elle a été fondée en 2003 par Michel Venne.