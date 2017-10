Onze ans de prison réclamés pour «un meurtrier chanceux»

La Couronne réclame 11 ans de pénitencier pour « un meurtrier chanceux » qui a battu, poignardé et enflammé son meilleur ami.

Michael Fitzgerald a été laissé pour mort dans un édifice en flammes le 27 avril 2015, à Rawdon.

Malgré de graves brûlures sur 50 % de son corps et de nombreuses plaies, le jeune homme alors âgé de 19 ans a survécu.

« André Daigle est un meurtrier chanceux », a résumé jeudi le procureur de la Couronne, Me Mathieu Locas.

Distraction fatale

Ce dernier a réclamé une peine substantielle de 11 ans de pénitencier pour l’homme de 20 ans, qui a plaidé coupable à des chefs de tentative de meurtre et d’incendie criminel en juin dernier.

Le soir du crime, Daigle s’est rendu chez son meilleur ami pour jouer à des jeux vidéo, en compagnie d’Abigaël Sarrazin, 17 ans. À un moment, Daigle a causé une panne d’électricité dans le logement en éteignant le disjoncteur, créant ainsi une distraction pour s’en prendre à la victime.

Sans crier gare, Daigle et Sarrazin ont commencé à frapper la victime à coups de barre de fer. Puis, Sarrazin a poignardé Michael Fitzgerald au cou et au flanc gauche.

Les deux complices ont ensuite aspergé la victime d’essence. En quelques secondes, Michael Fitzgerald s’est transformé en torche humaine.

Pendant que ses agresseurs fuyaient, il a réussi à éteindre le feu qui le consumait en se roulant par terre, mais les flammes s’étaient déjà propagées au logement.

« Quand on parle de faire disparaître des preuves, on ne parle pas d’un chiffon. M. Fitzgerald a été mis en feu, il faisait partie de la preuve », a insisté Mathieu Locas au palais de justice de Joliette.

La victime a passé trois mois dans un coma artificiel et a eu besoin de greffes de peau pendant sa convalescence. Il a conservé d’importantes cicatrices.

« Le pire dans tout ça, c’est la trahison... Je n’ai jamais pensé que mon meilleur ami pouvait me faire ça », a témoigné Michael Fitzgerald jeudi, devant la juge de la Cour supérieure, Johanne St-Gelais.

Deux ans et demi plus tard, les raisons qui ont poussé André Daigle à tenter de tuer son meilleur ami demeurent nébuleuses.

D’après la Couronne, il aurait volé de l’argent à Michael Fitzgerald et aurait voulu camoufler ses traces.

D’après la défense, ce serait plutôt une remarque déplacée à l’endroit de la sœur de Daigle qui serait à l’origine du crime.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un « geste totalement disproportionné », a souligné la Couronne.

La défense recommande quant à elle une peine de huit ans de pénitencier.

« Plus longtemps on le garde en prison, moins c’est sûr qu’on va en faire un citoyen exemplaire », a plaidé Me Pierre Brunelle.

Excuses

« Je m’excuse pour tout le désordre que ça a créé pour la famille de la victime et pour tous les dégâts de cet incident », a dit André Daigle jeudi.

Des excuses qui ne semblent pas sincères aux yeux de la victime.

« Je ne réussirai jamais à lui pardonner », a dit M. Fitzgerald.

Sarrazin a déjà écopé de sept années de détention pour sa participation au crime.

Le juge tranchera le mois prochain.