Pomerleau exige plus de contenu québécois

Pierre Pomerleau, PDG de Pomerleau, ne passe pas par quatre chemins: il faut plus de contenu québécois dans les contrats publics du Québec, a-t-il dit avec une pointe d’humour au «Journal de Montréal», en marge d’une allocution portant sur le transfert d’entreprises prononcée au Palais des congrès de Montréal, jeudi.

«J’aimerais que ça soit 100 % québécois pour tous les projets. Ou 100 % de contenu canadien (rires). Malheureusement, ce n’est pas comme ça la vie», a partagé le patron du géant de la construction quand la question du contenu local du Réseau électrique métropolitain (REM) lui a été posée.

Pour M. Pomerleau, il s’agit toutefois d’une question qui est loin d’être simple parce que les entrepreneurs québécois qui travaillent aussi à l’étranger ne veulent pas devoir subir le même traitement. «C’est une question éminemment complexe. C’est juste que le protectionnisme est un petit peu sournois», estime-t-il.

S’inspirer du monde

Le PDG de Pomerleau s’est montré ouvert à la création d’une agence spécialisée, dont la mission serait de gérer les projets d’infrastructures de 100 millions $ et plus, comme Monique Leroux l’a conseillé dans un rapport du Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation.

«Je trouve que l’agence pour les projets de 100 millions $ est une idée qui a vraiment du sens. C’est fait un peu partout dans le reste du monde», pense-t-il. Peu importe pour le dirigeant si cette entité est nouvelle ou est incluse dans la Société québécoise des infrastructures (SQI). Pour lui, l’idée d’avoir un tel groupe spécialisé reste très positive.

Construction propre

Pierre Pomerleau est par ailleurs convaincu que son industrie est plus forte que jamais depuis les travaux de la commission Charbonneau sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.

«On a une industrie qui est en bonne santé, éthique et honnête, probablement plus que n’importe où dans le monde. Je pense que ça a été bénéfique et positif. Les résultats sont bons», conclut celui qui a une douzaine de bureaux au Canada, d’un océan à l’autre.