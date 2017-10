Attaque d'une violence inouïe sur une octogénaire, l’enquête progresse

Une octogénaire a été sauvagement agressée dans sa résidence de Tadoussac, mardi, dans ce qui semble être un vol qui a très mal tourné.

L’attaque d’une violence inouïe a suscité de vives réactions dans la population, et a semé l’inquiétude dans le petit village tranquille de 831 âmes.

L’aînée, Aline Bouchard, était seule à la maison, lorsqu’un ou plusieurs suspects sont entrés par effraction dans sa propriété. C’est du moins l’hypothèse des policiers qui enquêtent sur le dossier.

«Au début, on pouvait penser que c’était une violation de domicile, mais l’enquête tend à démontrer qu’il s’agit plutôt d’une introduction par effraction. Donc, un ou des individus, qui sont entrés à l’intérieur pour faire un vol, mais ont peut-être été surpris par la dame», explique Jean Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec à l’émission Le 9 Heures avec Jean-François Guérin.

Ce sont les proches de la victime qui ont découvert la femme gravement blessée. Elle était étendue au sol, cachée sous une couverture.





































Le ou les malfaiteurs ont peut-être pensé trouver une maison vide lors du vol, ce qui n’explique toutefois pas les raisons d’une attaque aussi violente.

Mme Bouchard a subi de nombreuses blessures, comme plusieurs fractures, une hémorragie au cerveau, le crâne défoncé. La photo de son état, difficile à regarder, a été partagée publiquement mercredi matin sur les réseaux sociaux. L'image démontre l'ampleur de ses graves blessures.

«Normalement une violation de domicile on va passer par la porte d’entrée, on a des gants, on a un déguisement. Dans ce cas-ci ce n’est pas cette technique de travail qui a été employée», précise le policier de la SQ.

La dame est toujours hospitalisée, et se trouve dans un état stable.

«La santé est plus précaire à cet âge-là, les blessures peuvent mal tourner, mais les médecins nous confirment qu’elle est dans un état stable», assure le porte-parole.

Par ailleurs, la Sûreté du Québec confirme qu’il n’existe aucun lien entre cette attaque à Tadoussac, et une violation de domicile survenue à Sacré-Cœur en mars dernier.

«Ce n’est pas le même ‘’modus operandi’’. Dans le cas de Sacré-Cœur on avait vraiment une entrée dynamique qui s’était produite, les gens étaient masqués. Dans ce cas-ci on parle de quelqu’un qui est entré par une fenêtre à l’arrière de la maison», précise Jean Tremblay.

Si vous avez des informations sur ce dossier, les policiers vous invitent à contacter la Centrale d’information criminelle de façon confidentielle au 1 800 659-4264 ou par courriel au cic@surete.qc.caé