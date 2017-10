Un adolescent porté disparu à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a demandé l’aide du public, jeudi, afin de retrouver un jeune homme de 17 ans porté disparu depuis plus d’un mois.

Corey Faucher aurait été vu pour la dernière fois le 22 septembre à 19h15. Il n’a pas donné de nouvelles depuis.

Le jeune Sherbrookois a la peau blanche, il mesure 1,73 m (5pi 8 po) et pèse 68 kg (149 lb). Il a les cheveux bruns et ondulés et les yeux de couleur noisette. Il porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon beige, des espadrilles grises et un sac à dos noir.

Quiconque détenant des informations à son sujet est prié de communiquer avec le SPS au 819-821-5544, il suffit de demander à parler à Claude-Jean Chénard. Il est possible de signaler de l’information aux policiers de façon anonyme en communiquant avec Échec au crime au 1-800-711-1800 ou via le site Internet www.echecaucrime.com.