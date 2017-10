Avion bourré de cocaïne: huit ans de taule pour un pilote de Mirabel

Sylvain Desjardins, 48 ans, a écopé de cette peine à la suite de négociations entre la défense et les procureurs fédéraux de la poursuite de l’Ohio, a appris le «Journal de Montréal».

En vertu de la peine imposée par le juge Algenon Marbley, il sera également soumis à une probation de trois ans dès sa libération.

Ennuis mécaniques

Desjardins avait été appréhendé le 29 mars dernier en compagnie de son passager, David Ayotte, lui aussi de Mirabel, quand leur envolée en provenance des Bahamas et en direction de Sudbury, en Ontario, a mal tourné.

Le vieux Piper aux moteurs usés que Desjardins avait acheté pour moins de 50 000 $, au mois de décembre précédent, a connu des ennuis mécaniques au pire moment. Le pilote a dû poser l’appareil d’urgence dans un aéroport situé près de Columbus, en Ohio, en dépit du fait que la queue de l’avion était bourrée de 132 kg de cocaïne destinée au marché canadien de la drogue.

Les autorités américaines ont alors constaté que Desjardins avait déjà été condamné à des peines d’incarcération au Québec pour production de cannabis et possession d’héroïne à des fins de trafic.

La fouille de l’avion a vite permis de trouver les 132 paquets scellés contenant chacun un kilo de poudre blanche. L’avion a été confisqué par le Homeland Security américain.

Pègre libanaise

À ce moment, la police de Montréal enquêtait déjà sur un réseau d’importateurs de cocaïne lié à la pègre libanaise, basé à Montréal et à Laval. D’après l’enquête, ce réseau employait Desjardins et Ayotte, un camionneur de 46 ans, pour aller chercher de la cocaïne dans le Sud et ramener la drogue ici.

D’après le SPVM, cette organisation écoulait en moyenne deux kilos de cocaïne chaque jour pour des revenus mensuels de 3 millions $.

Desjardins et Ayotte ont admis leur culpabilité à peine deux mois après leur arrestation. Ayotte avait été condamné à 63 mois de pénitencier, le 12 octobre dernier.