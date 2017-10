Coupables d'avoir enfermé un Noir dans un cercueil, ils iront en prison

La justice sud-africaine a lourdement condamné vendredi deux fermiers blancs pour avoir tenté d'enfermer un Noir dans un cercueil et l'avoir menacé de mort, une affaire qui illustre la persistance des tensions raciales vingt-trois ans après la fin de l'apartheid.

Willem Oosthuizen a été condamné à 16 ans de réclusion, dont cinq avec sursis, et Theo Martins Jackson à 19 ans, dont cinq avec sursis parla haute cour de Middelburg, à 165 km à l'est de Johannesburg.

«Le comportement des accusés a été des plus déshumanisant et répugnant», a fustigé la juge Segopotje Mphahlele, pour qui leur attitude «attise les tensions raciales» dans le pays.

Oosthuizen et Jackson, qui avaient plaidé non coupable, ont accueilli nerveusement leur condamnation, tête baissée sur le banc des accusés, tandis que des membres de leur famille éclataient en sanglots dans le public.

Leur victime, Victor Mlotshwa, arborait pour sa part un large sourire après le prononcé de la peine, tandis que des militants du Congrès national africain (ANC) au pouvoir, qui lui avait apporté son soutien, manifestaient leur joie.

Les faits remontent à l'an dernier, mais l'affaire n'avait éclaté au grand jour que plusieurs mois après, à la suite de la diffusion sur internet d'une vidéo filmée au téléphone portable montrant le calvaire infligé à Victor Mlotshwa.

Sur ce clip de 20 secondes, le jeune Noir de 27 ans est allongé dans un cercueil flambant neuf, posé sur un sol rocailleux et poussiéreux. L'un des fermiers tente de fermer le cercueil, tandis que la victime gémit et essaie coûte que coûte de l'en empêcher.

Sur une deuxième vidéo tout aussi accablante révélée pendant le procès, le jeune homme supplie «s'il vous plaît, ne me tuez pas». «Pourquoi pas, quand vous tuez nos fermes», lui rétorque un de ses agresseurs, qui avaient menacé de jeter dans le cercueil un serpent ou de l'essence pour le brûler vif.

Les deux fermiers affirment avoir seulement voulu effrayer la victime qu'ils avaient, selon eux, attrapée en train de voler des câbles de cuivre.

Victor Mlotshwa assure pour sa part qu'il se rendait simplement à Middelburg en coupant à travers champs pour aller faire des courses pour sa mère lorsqu'il a été agressé.

Oosthuizen et Jackson avaient été reconnus coupables de tentative de meurtre, enlèvement, agression et intimidation au terme de leur procès en août et laissés en liberté provisoire en attente du prononcé de la sentence.

La juge a notamment souligné que ce n'était pas le premier incident du genre impliquant les deux accusés et estimé que leur «attitude pendant le procès a clairement démontré une absence de remords».

Près d'un quart de siècle après la fin officielle du régime ségrégationniste en Afrique du Sud, les attaques racistes continuent d'empoisonner les relations entre la majorité noire et les Blancs, en particulier dans les zones rurales.

En avril-mai, de violentes échauffourées avaient éclaté dans la bourgade de Coligny, après la libération sous caution de deux Blancs soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la mort d'un adolescent noir.

Début 2016, deux commis de ferme noirs avaient été battus à mort par des fermiers blancs, à Parys, dans le centre du pays.

La persistance des inégalités économiques entre Noirs et Blancs rend la liberté amère dans la jeune démocratie sud-africaine «arc-en-ciel».

Selon les statistiques officielles, 30,1% de la majorité noire est au chômage, contre 6,6% des Blancs. Et le salaire mensuel médian des Noirs est de 270 $, contre 960 $ pour les Blancs.