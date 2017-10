«Dame aux sushis»: d’autres restaurateurs arnaqués portent plainte

Le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) confirme avoir maintenant reçu une dizaine de plaintes concernant la dame soupçonnée de vols dans au moins une centaine de restaurants de Québec.

Alors que l'enquête est toujours en cours concernant cette femme de Brossard, le SPVQ invite les restaurateurs qui auraient été victimes de ses agissements à porter plainte, même s’il ne s’agit pas de gros montants, pour pouvoir «relier les dossiers entre eux». «Nous avons encore des restaurateurs à rencontrer dans cette affaire», précise Mélissa Cliche, porte-parole au SPVQ.



La dame qui se serait rendue notamment à Granby, Victoriaville, Thetford Mines et en Beauce au cours des dernières semaines se serait récemment présentée dans plusieurs restaurants de Québec et Lévis.



Elle aurait prétendu s’être étouffée avec un morceau de pellicule de plastique, dissimulé dans la nourriture. Elle aurait affirmé aux employés qu’elle était au volant de sa voiture lorsqu’elle a ingéré son repas et qu’elle aurait ainsi perdu la maîtrise de son véhicule. Dans certains cas, elle aurait même poussé l’audace jusqu’à dire que des policiers de la Sûreté du Québec qui passaient par là ont été forcés d’effectuer des manœuvres de réanimation pour lui faire cracher la pellicule.

Sans aucune facture à l’appui, elle aurait réussi à obtenir des remboursements de plusieurs centaines de dollars dans la région, en menaçant de salir la réputation des établissements sur les réseaux sociaux.

Des dizaines d’autres plaignants de la région de Montréal ont aussi affirmé au Journal avoir été victimes des agissements de la dame à travers d’autres stratagèmes.



Le SPVQ confirme l’avoir identifiée. Elle n’a toutefois toujours pas été appréhendée.