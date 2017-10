Déversement d'eaux usées à Fermont aux installations d'Arcelor Mittal

La minière ArcelorMittal est aux prises avec une situation climatique «hors de l’ordinaire» qui a provoqué un déversement d’eaux de drainage à ses installations de Fermont, sur la Côte-Nord.

L’information concernant le déversement a été rendue publique vendredi après-midi par la direction régionale de la Côte-Nord du Centre de contrôle environnemental du Québec du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

L’organisme gouvernemental a souligné qu’Urgence-Environnement se rendait sur les lieux.

«Une situation hors de l’ordinaire, mais sous contrôle, est actuellement en cours à nos installations de Mont Wright et de Fire Lake suite aux pluies abondantes des derniers jours, a expliqué la compagnie dans un communiqué transmis à l’Agence QMI. En effet, le niveau d’eau de certains bassins est plus haut que la normale et rend leurs contrôles difficiles.»

Au téléphone, une porte-parole d’ArcelorMittal, Dina Guralnik, a expliqué que la situation est due à la pluie anormalement abondante pour ce temps-ci de l’année qui fait fondre la neige tombée depuis le début de septembre.

«Afin de gérer adéquatement cette situation, des équipes sont actuellement déployées pour réaliser des inspections sur l’ensemble de nos installations et assurer la gestion des niveaux d’eau, a souligné ArcelorMittal dans son communiqué. [...] Nous tenons à vous informer que toutes les opérations se font actuellement de façon sécuritaire et que nous prenons toutes les actions nécessaires afin d’assurer la santé-sécurité de nos gens et la protection diligente de l’environnement.»

Du côté du ministère, la directrice régionale de la Côte-Nord du Centre de contrôle environnemental du Québec et responsable des mesures d’urgence, Nathalie Chouinard, a mentionné à l’Agence QMI que très peu de détails de l’événement sont connus, mais que la compagne avait pris les mesures appropriées et qu’un représentant du ministère devait arriver sur les lieux vendredi soir.

La quantité d’eaux usées déversée n’a pas été précisée ni par la compagnie ni par le ministère.