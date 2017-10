Encore du pain sur la planche

Avec une production de 700 000 pains tranchés par semaine, la Boulangerie St-Méthode occupe le 3e rang au Québec dans le marché. Loin de se laisser intimider par Weston, son concurrent ontarien, l’entreprise veut faire passer son chiffre d’affaires de 80 à 100 millions $ d’ici 2020.

La partie n’est pas gagnée d’avance, si l’on considère que les ventes de pain tranché sont en stagnation au pays, mais, pour Boulangerie St-Méthode, qui occupe 17% des parts du marché, l’objectif est réalisable.

La stratégie de croissance de l’entreprise repose sur des acquisitions et l’agrandissement de ses installations, bien que la dernière acquisition remonte à 15 ans.

Bon an mal an, la boulangerie investit entre 1 et 2 millions $ par année en ajout d’équipement «uniquement pour se tenir à jour».

«Au cours de 2018, on prévoit des investissements pour agrandir et améliorer nos capacités de production», a fait part hier Benoît Faucher, président.

Travailleurs étrangers

Au cœur de la région Chaudière-Appalaches, le recrutement de la main-d’œuvre pose un défi à un point tel que M. Faucher a entrepris le processus pour embaucher des travailleurs étrangers dans ses trois usines.

«On a besoin de cinq à dix personnes pour combler nos besoins à court terme. Il faut s’automatiser plus pour combler les besoins de personnel. Ça va seulement remplacer les employés qui partent à la retraite», a-t-il dit.

L’entreprise, qui compte 35 variétés de pain, dont une gamme complète de pains santé, est maintenant en mesure de garantir que ses produits sont sans OGM, un travail colossal qui a exigé un suivi serré auprès des fournisseurs pendant près de 18 mois.

Suivre les tendances

«La vague est amorcée en Europe depuis quelques années. On voulait être à l’avant de la parade ici. On a beau avoir des pains santé, nos clients demandaient la certification», a déclaré M. Faucher, qui représente la deuxième génération au sein de cette entreprise familiale fondée en 1947.

À l’époque, la production quotidienne oscillait autour de 200 à 300 pains par jour. Aujourd’hui, elle peut atteindre 150 000 pains aux trois usines de la Boulangerie St-Méthode, qui emploie près de 330 personnes.

La compagnie

•3 usines de production

•12 quais de chargement (à l’usine principale d’Adstock)

•11 centres de distribution au Québec

•330 employés (+ 90 routes de distribution)

•Principaux compétiteurs : Weston (siège social en Ontario) et Grupo Bimbo (siège social au Mexique)