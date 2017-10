Importante pénurie de main-d'oeuvre étudiante à Trois-Rivières

«Nous embauchons», voilà une phrase qu'on voit affichée un peu partout à Trois-Rivières par les temps qui courent, de nombreux commerçants devant jongler avec un manque criant de main-d'œuvre étudiante.

«C'est sûr qu'au niveau des étudiants, c'est un petit peu plus difficile de trouver. On a moins de CV qui entrent», a mentionné Kevin Richard, gérant au Centre du hobby.

«Les commerçants de toute la ville de Trois-Rivières nous manifestent cette problématique-là», a confirmé la directrice de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, Marie-Pierre Matteau.

Au Centre du hobby, on a décidé de rendre les offres d'emploi plus attrayantes afin de dénicher les perles rares. Sur l'affiche installée dans la vitrine, le propriétaire a précisé que les quarts de travail sont garantis et que des congés sont accordés aux employés.

«On marque les avantages qu'on offre comparativement aux autres places», a ajouté Kevin Richard.

Cette tactique semble d'ailleurs porter ses fruits. «Je suis passée, j'ai vu la pancarte, je suis venue porter mon CV et le lendemain j'étais engagée», a raconté Gabrielle Auger.

Aucun secteur n'échappe à la pénurie de main-d'œuvre. Sur le site internet du centre commercial Les Rivières, près d'une cinquantaine de postes sont affichés en ce moment.

Et trouver de bons employés semble aussi être tout un défi. «Ce qu'on entend, c'est que le jeune ne se présente pas au travail, mais il n'appelle pas. On ne comprend pas», a ajouté Marie-Pierre Matteau.

Le domaine de la restauration est particulièrement touché. D'ailleurs, le restaurant Vincenzo du centre-ville trifluvien est fermé temporairement depuis septembre à cause d'une pénurie de personnel en cuisine.

Pour combler leurs besoins, de plus en plus d'employeurs se tournent vers les 50 ans et plus.