Intimidée parce qu'elle veut changer de sexe, elle dénonce l'inaction de son école

Une adolescente de 15 ans qui se dit victime d'intimidation dénonce l'inaction de la direction de son école.

Gabrielle Denault-Toussaint est en secondaire 2 à la polyvalente de l'Escale d'Asbestos. Au printemps dernier, son médecin de famille l'a retirée de son établissement scolaire parce qu’elle n'avait plus la concentration nécessaire pour réussir ses cours.

«Je suis une jeune fille qui souhaite changer de sexe. C'est pour cette raison que les gens m'intimidaient. J'avais du mal à me concentrer et je faisais de l'anxiété. J'ai commencé à avoir des idées noires», explique l'adolescente.

Des blessures physiques

Plus les semaines passent et plus Gabrielle ressent de la honte. Elle commence alors à se mutiler.

«C'était pour moi un cri d'alarme, de détresse. J'avais tellement de peine. C'est comme ça que je l'aie extériorisée», explique-t-elle.

Sans aide

C'est en constatant les blessures à l'avant-bras de sa fille que Nathalie Denault réalise l'ampleur de la souffrance qu’elle vivait.

«Jamais je n'aurais pu m'imaginer que ma fille était aussi triste et qu'elle vivait de l'intimidation», nous raconte-t-elle tristement.

C'est alors que Nathalie décide d'amener Gabrielle à l'urgence.

«Le médecin n'a pas hésité à prendre les grands moyens pour sortir ma fille de la polyvalente. Il a signé un billet exigeant le retrait de Gabrielle pour quelques mois», précise-t-elle.

Tolérance zéro

Gabrielle et sa mère ont décidé de briser le silence pour réclamer plus d'actions de la part des directions et du personnel enseignant dans nos établissements scolaires.

«Nous sommes en 2017, ce n'est pas normal que ma fille se mutile parce qu'elle se fait intimider. Il est grand temps que nous dénoncions de tels comportements», souligne Mme Denault.

À l'heure d'écrire ces quelques lignes, nous étions en attente d'une rencontre auprès de la direction de la polyvalente de l'Escale d'Asbestos.