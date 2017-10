Julien Clerc accro à la cocaïne

Julien Clerc assure actuellement la promotion de son prochain album intitulé À nos amours. Dans une interview accordée à Paris Match, le chanteur s’est livré sur ses addictions dans les années 80. Il consommait de la cocaïne avant de monter sur scène.

«Et ça n'a pas été bon! a lancé le chanteur amusé à la rédaction. Ça coulait dans le fond de la gorge, ça n'aidait pas mes problèmes ORL. J’étais jusqu'alors comme un sportif très doué, qui ne travaillait pas assez. Donc je ne pouvais plus chanter sans cocaïne.»

Toutefois, la passion de Julien Clerc pour la musique l’a emporté sur le reste et il s’est vite rendu compte qu’il n’avait pas besoin de drogues pour chanter. Et d’ajouter: «Mais le plaisir n'était pas vraiment là et je m'en suis débarrassé très vite.»

Au cours de son interview, Julien Clerc a notamment évoqué son déménagement à Londres qu’il affirme ne pas être lié à des raisons fiscales.

«Je travaille en France, donc je paie mes impôts en France. (...) Je ne comprends pas la malhonnêteté sur ce sujet. Après, oui, les gens qui pensent payer trop d'impôts ont raison de le penser. Donner la moitié de ce que l'on gagne me semble normal, au-delà, c'est anormal. Mais je n'ai jamais cherché à fuir l’impôt», a-t-il conclu.