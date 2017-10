La menace de grève des CPE persiste

Les CPE affiliés à la CSN et le gouvernement s’accusent mutuellement de mauvaise foi à l’approche de la première journée de grève, lundi prochain, qui apparaît de plus en plus probable.

Les pourparlers de la journée de jeudi ont fait apparaître de nouvelles fractures entre les parties négociantes.

Le comité de négociation des CPE accuse le ministère de la Famille d’avoir fait dérailler les pourparlers au dernier moment en formulant des «concessions inacceptables sur le régime de retraite, qui auraient des impacts majeurs pour les travailleuses».

Dans un communiqué, le nouveau ministre de la Famille Luc Fortin reproche plutôt à la centrale syndicale de rester campée sur ses positions. «J'invite la FSSS-CSN à poursuivre les discussions afin que le dénouement soit positif pour toutes les parties, et, surtout, pour les familles du Québec», déclare-t-il.

Le gouvernement estime que quelque 21 000 enfants seront touchés par l’arrêt de travail des éducatrices affiliées à la CSN. En tout, ce sont 587 installations qui sont visées partout en province.

Selon la partie négociante, les discussions ont permis de régler la plupart des conditions de travail non monétaires, mais achoppent notamment sur la question des salaires, de l’assurance collective, des disparités régionales ou encore des pauses rémunérées.

Les travailleurs sont sans convention collective depuis près de 31 mois.