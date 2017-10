L’aéroport de Québec augmente certains tarifs

Les transporteurs aériens qui transitent par l’aéroport international Jean-Lesage subiront à compter de janvier prochain plusieurs hausses de tarifs.

Si le frais d’amélioration aéroportuaire, qui est facturé directement aux voyageurs, n’augmente pas, ce n’est pas le cas pour plusieurs autres tarifs facturés aux compagnies aériennes.

Les frais pour les systèmes de traitement des passagers, pour la salle à bagages et pour la sûreté aéroportuaire seront majorés respectivement de 2,9%, de 4,1% et de 2,7%. Les redevances d’atterrissage et les redevances générales d’aérogare suivront pour leur part la courbe de l’inflation.

Vols à la hausse

Le directeur des communications, Mathieu Claise, souligne que l’aéroport de Québec procède à la révision de ses tarifs annuellement et ne croit pas que les hausses rebuteront les transporteurs américains qui ont diminué leur présence depuis quelques années.

«Les ajustements se limitent essentiellement à la croissance du coût de la vie. Par exemple, on parle d’un ajustement de 25 cents pour le stationnement. L’objectif étant de préserver la qualité du service aux passagers tout en tenant compte de la croissance du coût de la vie», a-t-il justifié.

Selon le porte-parole, la baisse de service des transporteurs américains a été compensée en 2017 par la croissance des vols offerts vers des destinations canadiennes et dans le sud. Le nombre de vols hebdomadaires est à la hausse, passant de 350 l’an dernier plus de 420 cette année.

Labeaume réagit

De son côté, le maire sortant, Régis Labeaume, a maintenu qu’une réflexion s’imposait sur le désintérêt des compagnies aériennes américaines, un dossier qu’il avait qualifié de «critique» il y a quelques jours.

«On veut juste que ça marche. On ne gère pas l’aéroport, sauf que tout le monde se questionne, alors (...) je pense que ça vaut la peine d’essayer d’éclaircir tout ça et de comprendre pourquoi on perd des vols», a-t-il affirmé en marge d’une annonce à son local électoral.

Rappelons que le projet d’agrandissement de l’aéroport, au coût de 225 millions de dollars, doit connaître un dénouement majeur en décembre avec l’inauguration du nouveau terminal international.