Attentat à Québec: le procès de Bissonnette commence le 26 mars

Le procès du présumé meurtrier de la Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, a été fixé au 26 mars 2018 et il pourrait s'échelonner sur une période de deux mois.

C'est ce qui a été annoncé, vendredi matin, dans le cadre d'une conférence préparatoire qui a été frappée d'une ordonnance de non-publication.

À LIRE ÉGALEMENT

-Tuerie à la mosquée: le juge lève des informations sous scellés

-La communauté musulmane réclame une révision de la Loi antiterroriste

Le ministère public a fait savoir au juge Raymond W. Pronovost qu’un total de 111 témoins pourraient être entendus en preuve principale.

Pour faire avancer le débat, le magistrat a fixé avec l’avocat de la défense, Me Charles-Olivier Gosselin, et l’avocat de la poursuite, Me Thomas Jacques, un échéancier où chacune des parties devra faire connaître ses positions.

Rappelons que le 2 octobre dernier, le procureur aux poursuites criminelles et pénales a annoncé au Tribunal que la preuve du ministère public était désormais complétée et il a déposé un acte d’accusation directe.

L’homme de 27 ans est accusé du meurtre de six personnes de la communauté musulmane. Il est également accusé de tentative de meurtre à l’égard de cinq autres personnes.

Lors du dépôt de l’acte d’accusation directe, un douzième chef d’accusation avait également été déposé, soit un chef de tentative de meurtre avec une arme à autorisation restreinte à l’égard des trente-cinq personnes qui se trouvaient, le soir du 29 janvier dernier, à la Grande Mosquée de Québec, le lieu de culte situé sur le chemin Sainte-Foy.