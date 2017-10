Les entraves routières du week-end

Un week-end sans entrave sur le réseau routier du grand Montréal n’est pas une chose qui est prête de se produire, mais il est possible de planifier ses déplacements pour éviter les congestions.

L’échangeur Turcot sera au cœur des entraves cette fin de semaine, alors que deux bretelles en direction de l’autoroute 720 est seront complètement fermées à la circulation de vendredi 23h59 à lundi 5h, soit en provenance des autoroutes 15 sud et 20 est.

Les entrées pour l’autoroute 720 est en provenance des rues Notre-Dame et de la Cathédrale seront accessibles.

Les automobilistes ne pourront pas circuler sur la rue Saint-Jacques entre le boulevard Décarie et la rue De Courcelle de vendredi 20h à lundi 5h, et ce, dans les deux directions. Cette fermeture entraîne également celle du boulevard Décarie entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Saint-Jacques, selon le même horaire.

La sortie 2 (rue Saint-Jacques) de l’autoroute 720 ouest (Ville-Marie) ne sera pas disponible de vendredi 22h à lundi 5h.

À compter de dimanche 29 octobre 22h au vendredi 3 novembre 22h, la voie de desserte de l’autoroute 25 nord (rue De Boucherville) sera amputée de la sortie 5 (rue Sherbrooke).