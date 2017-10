L’Institut du Nouveau Monde déploie des mesures d’aide pour son personnel

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a annoncé vendredi la mise en place de mesures de soutien s’adressant à ses employés ainsi qu’à ses collaborateurs à la suite des allégations d’inconduites sexuelles qui pèsent sur son fondateur, Michel Venne.

L’organisation a indiqué par communiqué qu’elle déploie, pour son personnel, un service confidentiel d'aide psychologique au moyen d'une ligne téléphonique. Celle-ci sera accessible jusqu’au 3 novembre prochain.

Une autre ligne, confidentielle, vise à permettre les dénonciations et l'accompagnement pour les employés actuels ou passés de l’INM. «Les appels seront reçus par des spécialistes en prévention et en gestion du harcèlement psychologique et seront traités dans la plus haute confidentialité», a-t-on indiqué. En fonction jusqu'au 3 novembre, elle est accessible de 8 h à 20 h, même le week-end, au 514 715-9174.

De plus, l’INM tiendra ce lundi une séance de débreffage de groupe avec une psychologue afin de «faciliter l'expression des émotions et des craintes, tout en favorisant la consolidation d'un climat de travail sain», a-t-on précisé.

Une politique de harcèlement, en cours de rédaction, doit être dévoilée en décembre, alors que des lignes directrices en matière de harcèlement «encadreront les activités publiques, à l'attention de tous les employés, bénévoles, collaborateurs, animateurs et participants».

La direction de l'Institut du Nouveau Monde dit prendre «très au sérieux» les gestes allégués de Michel Venne, qui a quitté la direction générale en mars dernier, et souligne qu’elle «condamne toute forme d'agression».

Rappelons que Michel Venne est accusé d’inconduites sexuelles par trois femmes, dont la communicatrice Léa Clermont-Dion.