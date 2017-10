L’opposition réclame un contrôle plus serré des combattants de l’EI

Le Parti conservateur veut que le gouvernement garde à l’œil les Canadiens qui sont allés combattre pour l'État islamique et qui sont revenus au pays.

L'organisme américain Soufan Center, qui a réalisé l'étude sur les voyageurs extrémistes, indique qu’une soixantaine d’entre eux sont déjà de retour au Canada. Quelque 90 autres tenteront de revenir au pays au cours des prochains mois.

«Le problème, c'est que ces gens-là sont allés se battre là-bas avec ferveur au combat et sont revenus ici, affirme Pierre Paul-Hus, député conservateur de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. Maintenant, ne pensez-vous pas que l'État islamique n’a pas gardé un lien avec ces gens-là?»

L'opposition officielle veut que ces voyageurs extrémistes soient arrêtés et accusés à leur arrivée au pays parce que les autorités peuvent facilement perdre leur trace.

«On veut savoir où ils sont actuellement, qui sont ces gens-là et s’ils peuvent être identifiés, ajoute le député. On a besoin de savoir. Les Canadiens veulent vivre en sécurité. Ce sont des questions de base. On a des gens qui sont allés combattre avec l'État islamique. On parle de gens qui sont allés se promener, faire du camping.»

Le ministre de la Sécurité publique affirme qu'il s'agit d'un enjeu prioritaire pour les pays du G7. Ralph Goodale précise que le groupe des sept pays les plus industrialisés étudie la façon d'accuser facilement les combattants étrangers qui reviennent dans leur pays.

Jusqu'à maintenant seulement deux combattants ont été accusés à leur retour au Canada. Ils sont accusés d'avoir quitté le pays pour prendre part à une activité terroriste.

Par ailleurs, le gouvernement canadien refuse de dire combien de voyageurs à haut risque font l'objet d'une enquête, se contentant de dire qu'ils sont surveillés de près.