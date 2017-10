«On joue avec la vie des gens», déplorent les ambulanciers

Les paramédics de la Montérégie accusent le gouvernement Couillard de «jouer avec la vie des gens» en n’intervenant pas dans le système de communication d’urgence RENIR, qui connaît de multiples ratés depuis son implantation.

Ce système de communication, qui sert notamment aux ambulanciers et aux policiers, «comporte encore des failles importantes», un an et demi après sa mise en service en Montérégie, a indiqué le Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie-CSN.

«À certains endroits, le paramédic reçoit l’appel et ne peut simplement pas répondre, mais dans certains autres endroits, il ne reçoit carrément pas l’appel du tout», a déploré le président du syndicat, Gaétan Dutil.

«Doit-on attendre mort d’homme avant d’agir?», a questionné M. Dutil.

Le syndicat a donné l’exemple d’un de ses membres qui s’est fait agresser par un client, mais qui n’a «jamais pu appeler à l’aide» parce que «sa radio ne fonctionnait pas à l’endroit de l’intervention».

«Non seulement l’utilisation du RENIR dans la région représente un réel danger pour la population, mais son utilisation met également nos paramédics en péril», a ajouté M. Dutil.

Questionné à cet égard, le bureau du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a refusé de commenter la situation, vendredi matin.