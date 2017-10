Au lendemain de la perquisition menée au quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le chef du corps de police, Philippe Pichet s’est entretenu en entrevue avec Mario Dumont.

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, avait réagi plus tôt à la perquisition de son quartier général par la Sûreté du Québec (SQ), et a confirmé que son bras droit Imad Sawaya était le cadre visé par la perquisition.

En milieu d'avant-midi, il a émis un communiqué annonçant sa suspension.

Q: Comment vous avez reçu ça le fait d’être perquisitionné par la Sûreté du Québec?

R: Je vais juste vous faire un historique. Hier à 16h je reçois un appel de M. Morency, le directeur général adjoint de la Sûreté du Québec,et cogestionnaire de l’équipe mixte. Il veut me rencontrer. Il m’informe qu’il y a une allégation, une dénonciation sur la ligne de la Sûreté du Québec, et que la SQ s’apprête à perquisitionner cinq endroits, dont deux au quartier général, et trois autres dont le poste de quartier 38, le service de la rémunération, et les archives du SPVM.

Q: On vous dit exactement ce qui sera perquisitionné.

R: Exactement. À partir de ce moment-là je m’assure d’avoir des responsables à chaque endroit, pour qu’on puisse accueillir les enquêteurs et collaborer pour faciliter le travail.

Q: Vous savez de qui il s’agit et de quoi il s’agit.

R: C’est mon homme de confiance, il travaille avec moi, c’est mon bras droit. Il a un grade d’inspecteur. Quand on m’informe de l’allégation, de fraude et d’abus de confiance, c’est un dossier dont j’ai déjà eu vent. Il y a deux volets dans ce dossier. Le premier est une obtention de primes, que moi je relie à une erreur qui a été faite au service de la paye, dossier sur lequel il y avait eu une entente et monsieur est en train de rembourser. L’autre volet concerne la réclamation de temps supplémentaire. Ce que je sais de ce dossier là, c’est que toutes les vérifications avaient été vérifiées par le gestionnaire qui était en place à ce moment là. Le dossier a aussi été contre vérifié.

Q: Mais pour que la Sûreté du Québec fasse une opération semblable hier, il faut qu’il y ait quelque chose de beaucoup plus grave que de vieilles affaires déjà vérifiées...

R: Moi c’est ce que je connais du dossier. Ce que je comprends c’est que quelqu’un a appelé la Sûreté du Québec. Est-ce qu’il y a de nouvelles informations? Je ne suis pas au courant.

Q: Il y avait donc déjà un dossier connu sur cet individu.

R: Oui, et j’ai déjà eu des questionnements. Le 3 mars quand j’ai suspendu le directeur adjoint Bernard Lamothe, il y a des journalistes qui m’ont posé spécifiquement ces questions-là. M. Imad Sawaya a déjà répondu à des journalistes puis on en a pas reparlé jusqu’à hier.

Q: Ça crée quel climat au SPVM? Est-ce que tout le SPVM est secoué? Est-ce que les opérations normales sont dérangées. De voir un autre corps de police perquisitionné, c’est tout un choc.

R: Je n’ai jamais vu ça. Un peu après 18h je suis retourné à la maison, et j’ai continué à faire des appels. J’ai parlé à mon comité de direction en appel conférence, jusqu’à à peu près minuit. Je me suis rendu au bureau vers 3h30 et on a pris des décisions.

Q: Est-ce que c’est exagéré de perquisitionner le SPVM?

R: Je ne peux pas vous dire. Ce n’est pas moi qui fait l’enquête. Le symbole que c’est... Les gens se posent des questions, c’est pour ça que j’étais là tôt ce matin pour répondre aux médias. Comme je l’ai fait dans tous les autres cas, j’ai rencontré mes adjoints, et j’ai finalement pris ma décision de le relever de ses fonctions avec solde.

Q: Pourquoi avec solde?

R: C’est comme ça, c’est la norme.

Q: Quand on a vu le SPVM se faire perquisitionner par la SQ, on se dit que c’est ‘’pourri à l’os’’. Est-ce qu’on a eu un gros «show» de boucane hier.

R: Je ne peux pas vous répondre. On a fait des vérifications, et la SQ va faire son travail.

Q: Votre mandat à la tête du SPVM n’est pas de tout repos.

R: C’est une année mouvementée, ce n’est pas facile. On est en train de vérifier les dossiers. Ce qui est dommage, c’est le jugement populaire qui en ressort. Vous savez j’ai deux cadres suspendus qui ont été réintégrés. Il n’est rien arrivé et il n’y a pas eu d’accusation. Il n’y avait rien du tout.

Q: C’est donc un passage obligé, une période difficile, mais pour avoir l’esprit tranquille après?

R: Dans le contexte où l’on est, il faut faire preuve de transparence. Il y a une équipe mixte en place, si on ne veut pas mettre des choses sous le tapis et les repousser à plus tard, il est temps de les régler, prendre les situations de face.