Rachel McAdams et Selma Blair accusent à leur tour James Toback

Plus de 30 femmes ont affirmé dans un article du Los Angeles Times avoir été harcelées ou agressées sexuellement par le réalisateur James Toback, et les actrices Selma Blair et Rachel McAdams viennent d’ajouter leurs témoignages à la liste.

Rachel McAdams s’est confiée à Vanity Fair, expliquant que le réalisateur l’a invitée dans sa chambre d’hôtel. Il lui aurait raconté qu’il se masturbait en pensant à elle depuis qu’ils se sont rencontrés lors d’une audition. Il lui aurait aussi demandé : «me montreras-tu tes poils pubiens?».

«J’ai été très chanceuse de partir et il ne m’a pas agressée physiquement. Je n’ai jamais eu une telle expérience de toute ma vie. J’étais tellement naïve. Je pense que je ne voulais pas croire que ça pourrait tourner plus mal. Mais oui, il y avait ce sentiment en moi “Mon dieu, je suis dans cette chambre d’hôtel seule avec cette personne”. J’ai essayé de normaliser les choses. Je me disais “Ça doit être un exercice bizarre de comédie. C’est une sorte de test. Je dois juste montrer que je suis courageuse et que ça ne me dérange pas, que rien ne peut me déstabiliser”. J’étais vraiment pétrifiée», a-t-elle expliqué.

De son côté, Selma Blair raconte l’avoir elle aussi rencontré dans sa chambre d’hôtel et il aurait insisté pour se frotter contre elle en la forçant à le regarder droit dans les yeux.

Adriana M. Barraza/WENN.com

«Il a dit “c’est bon, je peux jouir dans mon pantalon. Je dois me frotter contre ta jambe. Tu dois me pincer les tétons. Et tu dois me regarder dans les yeux”. Je me suis dit “Eh bien si je peux sortir de là sans me faire violer...”», détaille l’actrice.

«Il m’a fait reculer sur le lit. Il s’est mis à genoux. Et il a continué à se presser fortement contre ma jambe. Il était tellement gras et je devais le regarder dans ses gros yeux marron. J’ai essayé de regarder ailleurs, mais il me tenait le visage. Donc j’étais obligée de le regarder dans les yeux. Et je me sentais dégoutante et j’avais honte, je craignais que plus personne ne me regarde comme quelqu’un de propre après avoir été si près du démon. Son énergie était sinistre», a-t-elle confié.