Réparer son téléphone à moitié prix

Écran craqué, pile usée ou micro défectueux... comment faire réparer votre téléphone en évitant une facture salée ? Le Québec Matin présente une astuce en 3 étapes !

Étape 1: Vérifiez votre garantie

D'abord, contactez votre fournisseur de service sans-fil et le fabricant du téléphone. Vous devez vérifier si l'appareil et son problème sont couverts par une garantie. Dans la majorité des cas, les bris (ex. une caméra défectueuse) sont couverts sur une période d'un an suivant l'achat. Ces politiques excluent très souvent les bris physiques.

Si une garantie s'applique, confiez votre portable à un centre de réparation autorisé par le fabricant. Dans le cas contraire, tournez-vous vers une alternative plus abordable.

Étape 2: Optez pour un réparateur indépendant

Des centaines de boutiques se spécialisent dans la réparation de téléphones portables au Québec. Leurs prix sont moins élevés et leurs services sont souvent accompagnés d'une garantie de service. Ces réparateurs utilisent des pièces d'origine ou semblables.

Par exemple, Le Québec Matin a recueilli les prix pour réparer l'écran brisé d'un iPhone 6 de la marque Apple. Il s'agit d'un bon indicateur des économies potentielles que l'on réalise en se tournant vers des réparateurs indépendants.

- Apple Store (Fabricant) :129 $

- Micro-Techno (Montréal) : 69 $

- Réparactif (Trois-Rivières) : 105 $

- MobileXpert (Saguenay) : 90 $

- Mobile Ninja (Sherbrooke) : 100 $

Vous pourrez économiser près de 50% du prix chargé par le fabricant Apple en vous tournant vers certaines boutiques spécialisées.

Étape 3: Gare aux charlatans !

Avant d'opter pour un réparateur qui s'affiche sur des sites de petites annonces ou sur le web, vérifiez leurs compétences. Il est possible de le faire en consultant les commentaires laissés par les clients sur des plateformes comme Facebook ou Google.

Vous minimiserez les risques de tomber sur des charlatans qui pourraient voler votre appareil ou l'endommager davantage. Avis aussi à ceux qui envisageraient de réparer eux-mêmes leur téléphone en commandant des pièces en ligne. Il faut être doté de doigts de fée et bien s'y connaître, au risque d'aggraver le problème.