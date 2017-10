Scandale sexuel dans un restaurant prisé par des politiciens

Un restaurant d'Ottawa très fréquenté par les politiciens, dont Justin Trudeau, est au centre d’un scandale sexuel. Le conjoint d’un ministre a même démissionné dans la foulée des événements.

Le «National Post» rapporte que Stelios Doussis, directeur général du Riviera, a démissionné jeudi dans la tourmente après que le réputé chef du restaurant eut admis avoir harcelé plusieurs femmes sur son milieu de travail.

Au moins trois femmes ont porté plainte contre Matthew Carmichael et deux d’entre elles ont conclu un arrangement à l’amiable. Depuis, M. Carmichael s’est rendu dans un centre de désintoxication pour ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool.

Le restaurant Riviera est à deux pas de la colline parlementaire à Ottawa. Ouvert depuis seulement un an et demi, il est déjà le centre de plusieurs jeux de coulisses. Les hauts gradés du gouvernement s’y rendent souvent pour des réceptions privées et il est très fréquent de croiser du personnel politique la semaine. La famille Trudeau s'y est aussi rendue à plusieurs reprises.

Stelios Doussis, le directeur général de l’établissement, est le conjoint du ministre des Anciens combattants, Seamus O’Regan, est aussi un ami personnel du premier ministre. Les deux hommes accompagnaient d'ailleurs Justin Trudeau lors de son séjour controversé sur l'île privée de l'Aga Khan l’an dernier.

Stelios Doussis n’est pas visé par ces allégations et dit avoir démissionné parce qu’il ne pouvait plus travailler dans ce climat de travail. Il n’a cependant pas expliqué pourquoi avoir claqué la porte seulement lorsque l’affaire est devenue publique.