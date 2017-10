«Stranger Things - Saison 2»: désenchantement partiel

Le phénomène est grand. Peut-être trop même. Voilà pourquoi la deuxième saison de «Stranger Things» frustrera les attentes de plusieurs.

Succès-surprise de 2016, la série de Netflix était devenue culte en quelques mois. Exploitant habilement la nostalgie d’une décennie révolue, la première saison proposait un savant mélange de science-fiction et d’horreur grand public.

Malheureusement, la suite met notre patience à rude épreuve en prenant trop de temps à décoller. C’est du moins ce qu’on retient après avoir regardé ses cinq premiers épisodes, mis en ligne la nuit dernière.

L’expérience demeure agréable, mais la magie des débuts n’y est plus.

Après «Ça»

Quand on reprend «Stranger Things», 12 mois se sont écoulés depuis qu’une série d’événements paranormaux a secoué les habitants de Hawkins. L’Halloween approche et quelques signes nous laissent croire qu’une autre attaque se prépare.

Plusieurs facteurs expliquent notre semi-désenchantement. La sortie récente du film d’horreur «Ça» y est pour quelque chose, d’autant plus que l’oeuvre de Stephen King est beaucoup plus effrayante et achevée que celle des frères Duffer.

Ces derniers nous servent d’ailleurs la même recette: le monstre du «monde à l’envers» gronde, le gouvernement veut étouffer l’affaire, des disparitions surviennent et Joyce (Winona Ryder) se fait du mauvais sang. C’était efficace la première fois, mais aujourd’hui, ça sent un peu le réchauffé, comme une gaufre Eggo laissée trop longtemps au grille-pain.

Certes, les clins d’oeil aux années 1980 sont divertissants. On prend plaisir à réentendre les vieux succès des Talking Heads, Duran Duran, Devo et autres. On sourit également en voyant des appareils Polaroïd, de vieux jeux vidéo et des costumes d’Halloween typiquement d’époque (Michael Meyers, Madonna, Ronald Reagan). Mais parce que l’aspect nouveauté est passé, l’effet n’est plus aussi saisissant.

Winona s’améliore

Côté interprétation, bonne nouvelle: Winona Ryder n’énerve plus autant en mère poule hystérique. Quant aux jeunes acteurs, leurs talents sont indéniables.

Le personnage le plus attachant demeure Dustin (Gaten Matarazzo). Cheveux bouclés, casquette et zézaiement bien en place, il apporte une touche comique salutaire au drame.