Un Sherbrookois de nationalité argentine cherche un donneur de moelle

Un Sherbrookois de nationalité argentine cherche désespérément un donneur de moelle osseuse qui lui permettrait de combattre sa leucémie. Il fait appel à la communauté sud-américaine puisque seul un donneur compatible lui permettrait de terminer avec succès son traitement.









27 Octobre 2017--

Comment:GP175

Flavio Alba à 47 ans. Il vit au Québec depuis 13 ans avec sa conjointe Viviana et leurs deux enfants, Leonardo et Maximiliano.

C'est en juin dernier que les premiers symptômes se sont manifestés. Fatigue extrême, essoufflement, couleur de la peau blanche et verdâtre. Puis le verdict est tombé: M. Alba est atteint de la leucémie biphénotypique, une forme agressive qui nécessite, dans son cas, huit traitements de chimiothérapie ainsi qu'une greffe de moelle osseuse.

Le frère et la sœur de M. Alba ont passé les tests depuis l'Argentine. Malheureusement, ils ne sont pas compatibles à 100 %.

Loin de perdre espoir, le père de deux jeunes enfants croit en ses chances de guérison. À titre d'exemple, 200 familles qui proviennent d'Argentine habitent en Estrie et c'est maintenant vers eux qu'il se tourne.

Keyword:

Source: QMI Agency

Agence QMI