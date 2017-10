Une députée de 25 ans lance un premier livre qu'elle a écrit en... huit jours!

Catherine Fournier, la plus jeune femme élue députée à l’Assemblée nationale, lancera un livre le 14 novembre prochain...ouvrage qu’elle a écrit en seulement huit jours (ou presque)!

Alors que son bureau de circonscription était fermé pour deux semaines pendant l'été, la politicienne a pondu la première version de son livre «Milléniaux, ayons l’audace d’agir».

«Sincèrement, je me suis fait des tendinites dans les doigts à cause du clavier parce que j’ai écrit à peu près 25 pages par jour. J’aime ça écrire, j’ai toujours adoré ça», a-t-elle confié candidement au journaldequebec.com.

Bien qu’elle ait produit l’essentiel de ce premier bouquin en très peu de temps, ce projet mijotait depuis longtemps.

«J’avais accumulé de la recherche et c’était très important pour moi que ça soit rigoureux, a-t-elle raconté. Je connaissais bien la maison d’édition Sommes toute, donc j’ai parlé avec le directeur de l’édition, qui était très emballé par le projet, mais, sincèrement, il ne croyait pas que j’allais réussir à l’écrire en aussi peu de temps. Je voulais que ça sorte à l’automne. [...] Il m’a dit: “si tu veux le faire, il faut que ça soit terminé le 31 juillet” et on était comme le 15 juillet... Sincèrement, personne ne croyait que j’allais réussir.»

Défis des milléniaux

L’ouvrage de près de 300 pages est une façon pour la députée élue il y a moins d’un an de lancer un appel à l’engagement aux jeunes de sa génération.

Elle y aborde plusieurs thèmes centrés sur les défis qui attendent les jeunes, comme la préservation de l’environnement, le vivre ensemble, l’adaptation aux mutations économiques, la réduction des inégalités sociales, la restauration de la confiance envers les institutions et l’indépendance du Québec.

«Je me suis intéressée au fait que les jeunes prennent moins de place dans la politique conventionnelle. Il y a beaucoup de préjugés envers notre génération comme quoi on n’est juste pas intéressés. Mais c’est faux! Notamment, il y a des statistiques qui montrent que les jeunes sont plus engagés dans la société par exemple dans le communautaire. Ils font plus de dons aux associations caritatives, donc il n’y a aucune raison qui peut expliquer pourquoi on ne prendrait pas notre place aussi dans les autres canaux», croit celle qui ne vient pas d’une famille politisée, hormis sa grand-mère qui lui a transmis sa passion pour l’actualité et la politique.

Enseignement de la politique

Intégrer un cours de citoyenneté au cursus scolaire serait, pour la députée de Marie-Victorin, une façon de renverser la vapeur et d'intéresser les milléniaux à la politique.

«Il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas voter parce qu’ils ont l’impression qu’ils n’ont pas les compétences pour le faire. Ils vont dire: “moi je n’y vais pas, de toute façon, je ne connais pas les enjeux.” On dirait qu’ils sentent que leur vote n’est pas bon, parce qu’ils ne sont pas assez connaissants sur la politique. [...] D’introduire justement les notions de politique: qui est notre député, qu’est-ce qu’il fait, c’est quoi le rôle du parlement, comment on vote une loi? Tout ça, ce sont des notions qu’on n’apprend pas à l’école», plaide-t-elle.

Une place à prendre

Catherine Fournier souhaite aussi inciter les jeunes à prendre «leur place».

«Le train passe. Je pense qu’il ne faut pas le manquer parce qu’on est capables de façonner la société québécoise à notre image et on a vraiment notre mot à dire et j’espère, si ça peut encourager les jeunes à se présenter en politique ou même juste à s’impliquer, à militer dans un parti politique, à faire valoir leurs idées et même à l’extérieur de la politique de simplement s’engager dans la communauté pour faire une différence dans la cause qui les rejoint le plus, pour moi ça serait ça de gagné», a-t-elle conclu.

- «Milléniaux, ayons l’audace d’agir», en librairie le 14 novembre 2017